Фиктивное "перемирие". ВСУ заявляют об активных штурмовых действиях России на фронте

Российские оккупационные войска, несмотря на объявленное "перемирие", продолжают штурмовые действия и обстрелы в Донецкой области, бои ведутся на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском и других направлениях.

Россия не соблюдает условия своего "перемирия"

Об этом в телеэфире заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» майор Виктор Трегубов.

Сейчас продолжаются оборонительные бои со стороны украинских войск. Российские войска пытаются проводить штурмовые действия к западу от города, восточнее городской агломерации — это трасса Покровск — Константиновка — и чуть южнее на подкрепление их усилий... на Новопавловском направлении. Поделиться

Трегубов говорит, что всего 65 боевых столкновений — это еще не так много, как было в некоторые прошлые дни, но это самое интенсивное направление, самый интенсивный участок фронта сейчас.

И россияне не оставляют своих попыток так или иначе улучшить свое тактическое положение вокруг города: либо пересечь трассу Покровск — Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими двумя городами, либо выйти на трассу в Павлоград.

Он добавил, что оккупантам не удалось дойти до границы с Днепропетровской областью до 9 мая, как они планировали. Пока враг менее активен, но говорить о «перемирии» не приходится.

Были штурмовые действия, когда они вроде бы объявили о перемирии, на Лиманском направлении, на Волчанском, непосредственно в городе Волчанск, на Краматорском направлении — во Временном Яру, на Торецком направлении — в городе Торецк и в Щербинке, на Покровском направлении активная попытка продвигаться по всему фронту. И то же самое на Новопавловском. Поэтому говорить о том, что они сами провозгласили какое-то перемирие, как мы видим, его не заметно на фронте, его не заметно в тылу. Поделиться

Напомним, 28 апреля нелегитимный президент России Владимир Путин объявил "перемирие" с 8 по 10 мая в честь отмечаемого в России Дня победы.