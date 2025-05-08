Фиктивное "перемирие". ВСУ заявляют об активных штурмовых действиях России на фронте

Российские оккупационные войска, несмотря на объявленное "перемирие", продолжают штурмовые действия и обстрелы в Донецкой области, бои ведутся на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском и других направлениях.
Главные тезисы
- Российские оккупационные войска не соблюдают условия объявленного перемирия и продолжают штурмовые действия в Донецкой области.
- Активные бои ведутся на нескольких направлениях, включая Покровский, Торецкий, Лиманский, Новопавловский. Российские войска пытаются улучшить свое тактическое положение вокруг города.
Россия не соблюдает условия своего "перемирия"
Об этом в телеэфире заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» майор Виктор Трегубов.
Трегубов говорит, что всего 65 боевых столкновений — это еще не так много, как было в некоторые прошлые дни, но это самое интенсивное направление, самый интенсивный участок фронта сейчас.
И россияне не оставляют своих попыток так или иначе улучшить свое тактическое положение вокруг города: либо пересечь трассу Покровск — Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими двумя городами, либо выйти на трассу в Павлоград.
Он добавил, что оккупантам не удалось дойти до границы с Днепропетровской областью до 9 мая, как они планировали. Пока враг менее активен, но говорить о «перемирии» не приходится.
Напомним, 28 апреля нелегитимный президент России Владимир Путин объявил "перемирие" с 8 по 10 мая в честь отмечаемого в России Дня победы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для прекращения огня не следует ждать 8 мая, как анонсировал Путин, ведь это можно сделать немедленно.
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