Фиктивное "перемирие". ВСУ заявляют об активных штурмовых действиях России на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Фиктивное "перемирие". ВСУ заявляют об активных штурмовых действиях России на фронте

ВСУ
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Источник:  Укринформ

Российские оккупационные войска, несмотря на объявленное "перемирие", продолжают штурмовые действия и обстрелы в Донецкой области, бои ведутся на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском и других направлениях.

Главные тезисы

  • Российские оккупационные войска не соблюдают условия объявленного перемирия и продолжают штурмовые действия в Донецкой области.
  • Активные бои ведутся на нескольких направлениях, включая Покровский, Торецкий, Лиманский, Новопавловский. Российские войска пытаются улучшить свое тактическое положение вокруг города.

Россия не соблюдает условия своего "перемирия"

Об этом в телеэфире заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» майор Виктор Трегубов.

Сейчас продолжаются оборонительные бои со стороны украинских войск. Российские войска пытаются проводить штурмовые действия к западу от города, восточнее городской агломерации — это трасса Покровск — Константиновка — и чуть южнее на подкрепление их усилий... на Новопавловском направлении.

Трегубов говорит, что всего 65 боевых столкновений — это еще не так много, как было в некоторые прошлые дни, но это самое интенсивное направление, самый интенсивный участок фронта сейчас.

И россияне не оставляют своих попыток так или иначе улучшить свое тактическое положение вокруг города: либо пересечь трассу Покровск — Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими двумя городами, либо выйти на трассу в Павлоград.

Он добавил, что оккупантам не удалось дойти до границы с Днепропетровской областью до 9 мая, как они планировали. Пока враг менее активен, но говорить о «перемирии» не приходится.

Были штурмовые действия, когда они вроде бы объявили о перемирии, на Лиманском направлении, на Волчанском, непосредственно в городе Волчанск, на Краматорском направлении — во Временном Яру, на Торецком направлении — в городе Торецк и в Щербинке, на Покровском направлении активная попытка продвигаться по всему фронту. И то же самое на Новопавловском. Поэтому говорить о том, что они сами провозгласили какое-то перемирие, как мы видим, его не заметно на фронте, его не заметно в тылу.

Напомним, 28 апреля нелегитимный президент России Владимир Путин объявил "перемирие" с 8 по 10 мая в честь отмечаемого в России Дня победы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для прекращения огня не следует ждать 8 мая, как анонсировал Путин, ведь это можно сделать немедленно.

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