Вопреки "перемирию" Россия обстреляла Харьковщину и Сумщину — есть погибшая и раненые

Россия активизировала обстрелы Сумской и Харьковской областей 8 мая. И это, несмотря на то, что нелегитимный президент России Владимир Путин объявил трехдневное "перемирие".
Главные тезисы
- Вопреки заявленному “перемирию” Россия активизировала обстрелы Сумской и Харьковской областей 8 мая.
- В результате атак на Сумщине погибла женщина, а ее сын был ранен, также пострадали три женщины на Харьковщине.
- Авиаудары и обстрелы привели к пожарам в жилых домах и гибели мирных жителей в результате бесчеловечных действий врага.
Россия обстреляла Харьковщину и Сумщину: есть жертвы
По данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи уже 8 мая враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумской области.
В частности, утром 8 мая враг совершил авиаудары по территории Белопольской общины.
На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС. В ходе обследования территории спасатели обнаружили женщину под завалами. Пострадавшую осторожно деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи, рассказали в ГСЧС.
В Сумском районе, в результате ночных обстрелов, возникли пожары в трех жилых домах.
Уже в 03:30 оккупанты сбросили еще одну бомбу на гражданскую инфраструктуру Ворожбянской общины Сумского района. Ранена 70-летняя женщина.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 8 мая около 7:05 российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю Renault Sandero, который двигался по дороге возле с. Большие Проходы Харьковского района.
Пострадали три женщины 18, 30 и 58 лет. С обломочными ранениями они госпитализированы.
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