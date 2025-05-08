Вопреки "перемирию" Россия обстреляла Харьковщину и Сумщину — есть погибшая и раненые

Россия активизировала обстрелы Сумской и Харьковской областей 8 мая. И это, несмотря на то, что нелегитимный президент России Владимир Путин объявил трехдневное "перемирие".

Россия обстреляла Харьковщину и Сумщину: есть жертвы

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи уже 8 мая враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумской области.

В частности, утром 8 мая враг совершил авиаудары по территории Белопольской общины.

На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС. В ходе обследования территории спасатели обнаружили женщину под завалами. Пострадавшую осторожно деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи, рассказали в ГСЧС.

В Сумском районе, в результате ночных обстрелов, возникли пожары в трех жилых домах.

8 мая около 03:00 в Николаевской общине Сумского района враг сбросил, по предварительным данным, управляемую авиационную бомбу на домовладение мирных жителей. В результате чего в собственном доме погибла 55-летняя женщина, ее 24-летний сын получил ранение. Поделиться

Уже в 03:30 оккупанты сбросили еще одну бомбу на гражданскую инфраструктуру Ворожбянской общины Сумского района. Ранена 70-летняя женщина.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 8 мая около 7:05 российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю Renault Sandero, который двигался по дороге возле с. Большие Проходы Харьковского района.