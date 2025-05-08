Попри "перемир'я" Росія обстріляла Харківщину і Сумщину — є загибла і поранені

Росія активізувала обстріли Сумської та Харківської областей 8 травня. І це попри те, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін оголосив триденне "перемир'я".

Росія обстріляла Харківщину і Сумщину: є жертви

За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі, вже 8 травня, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумській області.

Зокрема зранку 8 травня ворог здійснив авіаудари по території Білопільської громади.

На місце події прибули фахівці ДСНС. Під час обстеження території рятувальники виявили жінку під завалами. Постраждалу обережно деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги, — розповіли у ДСНС.

У Сумському районі, внаслідок нічного обстрілу, виникли пожежі у трьох житлових будинках.

8 травня близько 03:00 год у Миколаївській громаді Сумського району ворог скинув, за попередніми даними, керовану авіаційну бомбу на домоволодіння мирних жителів. Унаслідок чого у власному будинку загинула 55-річна жінка, її 24-річний син отримав поранення. Поширити

Вже о 03:30 год окупанти скинули іще одну бомбу на цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади Сумського району. Поранено 70-річну жінку.

За даними Харківської обласної прокуратури, 8 травня близько 7:05 російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю «Renault Sandero», який рухався дорогою біля с. Великі Проходи Харківського району.