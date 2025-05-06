Росія атакувала Харків 20-ма "Геранями" — фото та відео наслідків
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Харків 20-ма "Геранями" — фото та відео наслідків

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Подробиці атаки Росії на Харків та область
Read in English

Під новий масований удар армії РФ потрапив найбільший харківський ринок "Барабашово". Згідно з останніми даними, постраждали щонайменше 11 мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • За даними глави місцевої ОВА, внаслідок атаки було пошкоджено та знищено десятки торговельних павільйонів, а також приватних будинків у різних районах міста.
  • Цього разу для терору ворог використав 8 КАБів, 7 FPV-дронів та 20 БПЛА типу “Герань-2".

Подробиці атаки Росії на Харків та область

Про ситуацію в регіоні розповів глава місцевої ОВА Олег Синєгубов.

За словами останнього, російські загарбники били 20 БпЛА типу "Герань-2" по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Індустріальному та Холодногірському по восьми локаціях.

Окрім того, вказано, що на найбільшому ринку міста — "Барабашово" — спалахнула пожежа.

Що важливо розуміти, внаслідок атаки росіян близько 20 торговельних павільйонів знищено повністю, ще майже 80 — пошкоджено.

Також армія РФ обстрілювала житлові будинки та авто мирних мешканців міста.

Олег Синєгубов звертає увагу на те, що загалом російські загарбники атакували Харківщину 8 КАБами, 7 fpv-дронами та 20 БпЛА типу "Герань-2"

Внаслідок ворожих ударів в Ізюмському районі пошкоджено 14 приватних будинків, у Куп’янську районі — 2 приватних будинки, складське приміщення та 2 авто, у Харківському районі — 8 приватних будинків та пожежну частину.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Дніпропетровщину — загинув цивільний
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Що відомо про наслідки атаки Росії на Дніпропетровщини
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна атака Росії на Харків — постраждали десятки людей
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Що відомо про наслідки нової атаки РФ на Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна атака Росії на Київ — щонайменше 11 постраждалих
ДСНС України
Росіяни дронами атакували Київ - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?