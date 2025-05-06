Росія атакувала Харків 20-ма "Геранями" — фото та відео наслідків

Під новий масований удар армії РФ потрапив найбільший харківський ринок "Барабашово". Згідно з останніми даними, постраждали щонайменше 11 мирних мешканців міста.

Подробиці атаки Росії на Харків та область

Про ситуацію в регіоні розповів глава місцевої ОВА Олег Синєгубов.

За словами останнього, російські загарбники били 20 БпЛА типу "Герань-2" по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Індустріальному та Холодногірському по восьми локаціях.

Окрім того, вказано, що на найбільшому ринку міста — "Барабашово" — спалахнула пожежа.

Що важливо розуміти, внаслідок атаки росіян близько 20 торговельних павільйонів знищено повністю, ще майже 80 — пошкоджено.

Також армія РФ обстрілювала житлові будинки та авто мирних мешканців міста.

Олег Синєгубов звертає увагу на те, що загалом російські загарбники атакували Харківщину 8 КАБами, 7 fpv-дронами та 20 БпЛА типу "Герань-2"