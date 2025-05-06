Росія атакувала Харків 20-ма "Геранями" — фото та відео наслідків

Під новий масований удар армії РФ потрапив найбільший харківський ринок "Барабашово". Згідно з останніми даними, постраждали щонайменше 11 мирних мешканців міста.
Головні тези:
- За даними глави місцевої ОВА, внаслідок атаки було пошкоджено та знищено десятки торговельних павільйонів, а також приватних будинків у різних районах міста.
- Цього разу для терору ворог використав 8 КАБів, 7 FPV-дронів та 20 БПЛА типу “Герань-2".
Подробиці атаки Росії на Харків та область
Про ситуацію в регіоні розповів глава місцевої ОВА Олег Синєгубов.
За словами останнього, російські загарбники били 20 БпЛА типу "Герань-2" по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Індустріальному та Холодногірському по восьми локаціях.
Окрім того, вказано, що на найбільшому ринку міста — "Барабашово" — спалахнула пожежа.
Що важливо розуміти, внаслідок атаки росіян близько 20 торговельних павільйонів знищено повністю, ще майже 80 — пошкоджено.
Також армія РФ обстрілювала житлові будинки та авто мирних мешканців міста.
Олег Синєгубов звертає увагу на те, що загалом російські загарбники атакували Харківщину 8 КАБами, 7 fpv-дронами та 20 БпЛА типу "Герань-2"
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