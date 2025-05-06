Россия атаковала Харьков 20 "Геранями" — фото и видео последствий

Подробности атаки России на Харьков и область

О ситуации в регионе рассказал глава местной ОВ Олег Синегубов.

По словам последнего, российские захватчики били 20 БпЛА типа "Герань-2" по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Индустриальному и Холодногорскому по восьми локациям.

Кроме того, указано, что на крупнейшем рынке города — "Барабашово" — вспыхнул пожар.

Что важно понимать, в результате атаки россиян около 20 торговых павильонов уничтожены полностью, еще почти 80 повреждены.

Также армия РФ обстреливала жилые дома и автомобили мирных жителей города.

Олег Синегубов обращает внимание на то, что российские захватчики атаковали Харьковщину 8 КАБами, 7 fpv-дронами и 20 БпЛА типа "Герань-2".