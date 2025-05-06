Россия атаковала Харьков 20 "Геранями" — фото и видео последствий

Под новый массированный удар армии РФ попал крупнейший харьковский рынок "Барабашово". Согласно последним данным, пострадали 11 мирных жителей города.
Главные тезисы
- По данным главы местной ОВА, в результате атаки были повреждены и уничтожены десятки торговых павильонов, а также частных домов в разных районах города.
- В этот раз для террора враг использовал 8 КАБов, 7 FPV-дронов и 20 БПЛА типа "Герань-2".
Подробности атаки России на Харьков и область
О ситуации в регионе рассказал глава местной ОВ Олег Синегубов.
По словам последнего, российские захватчики били 20 БпЛА типа "Герань-2" по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Индустриальному и Холодногорскому по восьми локациям.
Кроме того, указано, что на крупнейшем рынке города — "Барабашово" — вспыхнул пожар.
Что важно понимать, в результате атаки россиян около 20 торговых павильонов уничтожены полностью, еще почти 80 повреждены.
Также армия РФ обстреливала жилые дома и автомобили мирных жителей города.
Олег Синегубов обращает внимание на то, что российские захватчики атаковали Харьковщину 8 КАБами, 7 fpv-дронами и 20 БпЛА типа "Герань-2".
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