Россия атаковала Харьков 20 "Геранями" — фото и видео последствий
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Харьков 20 "Геранями" — фото и видео последствий

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Подробности атаки России на Харьков и область
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Под новый массированный удар армии РФ попал крупнейший харьковский рынок "Барабашово". Согласно последним данным, пострадали 11 мирных жителей города.

Главные тезисы

  • По данным главы местной ОВА, в результате атаки были повреждены и уничтожены десятки торговых павильонов, а также частных домов в разных районах города.
  • В этот раз для террора враг использовал 8 КАБов, 7 FPV-дронов и 20 БПЛА типа "Герань-2".

Подробности атаки России на Харьков и область

О ситуации в регионе рассказал глава местной ОВ Олег Синегубов.

По словам последнего, российские захватчики били 20 БпЛА типа "Герань-2" по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Индустриальному и Холодногорскому по восьми локациям.

Кроме того, указано, что на крупнейшем рынке города — "Барабашово" — вспыхнул пожар.

Что важно понимать, в результате атаки россиян около 20 торговых павильонов уничтожены полностью, еще почти 80 повреждены.

Также армия РФ обстреливала жилые дома и автомобили мирных жителей города.

Олег Синегубов обращает внимание на то, что российские захватчики атаковали Харьковщину 8 КАБами, 7 fpv-дронами и 20 БпЛА типа "Герань-2".

В результате вражеских ударов в Изюмском районе повреждены 14 частных домов, в Купянском районе — 2 частных дома, складское помещение и 2 авто, в Харьковском районе — 8 частных домов и пожарная часть.

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