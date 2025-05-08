Фіктивне "перемир'я". ЗСУ заявляють про активні штурмові дії Росії на фронті

Російські окупаційні війська, попри оголошене “перемир'я”, продовжують штурмові дії та обстріли в Донецькій області, бої точаться на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському та інших напрямках.

Росія не дотримується умов свого “перемир’я”

Про це у телеефірі заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

Зараз тривають оборонні бої з боку українських військ. Російські війська намагаються проводити штурмові дії на захід від міста, на схід від міської агломерації — це траса Покровськ — Костянтинівка — та трохи південніше на підкріплення їхніх зусиль... на Новопавлівському напрямку. Поширити

Трегубов каже, що загалом 65 бойових зіткнень — це ще не так багато, як було в деякі минулі дні, але це найінтенсивніший напрямок, найінтенсивніша ділянка фронту зараз.

І росіяни не полишають своїх спроб так чи інакше покращити своє тактичне положення навколо міста: або перетнути трасу Покровськ — Костянтинівка, щоб ускладнити сполучення між цими двома містами, або вийти на трасу до Павлограда.

Він додав, що окупантам не вдалося дійти до кордону з Дніпропетровською областю до 9 травня, як вони планували. Наразі ворог менш активний, але говорити про «перемир’я» не випадає.

Були штурмові дії, коли вони начебто оголосили про перемир'я, на Лиманському напрямку, на Вовчанському, безпосередньо в місті Вовчанськ, на Краматорському напрямку — в Часовому Ярі, на Торецькому напрямку — в місті Торецьк та в Щербинці, на Покровському напрямку активне намагання просуватися по всьому фронту. І те саме на Новопавлівському. Тому казати про те, що вони самі проголосили якесь перемир'я, — як ми бачимо, його не помітно на фронті, його не помітно в тилу. Поширити

Нагадаємо, 28 квітня нелегітимний президент Росії Володимир Путін оголосив "перемир’я" з 8 по 10 травня на честь Дня перемоги, який відзначається в Росії.