Фіктивне "перемир'я". ЗСУ заявляють про активні штурмові дії Росії на фронті

Російські окупаційні війська, попри оголошене “перемир'я”, продовжують штурмові дії та обстріли в Донецькій області, бої точаться на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському та інших напрямках.
Головні тези:
- Російські війська не дотримуються умов оголошеного “перемир'я”.
- На фронті тривають активні штурмові дії від російських військ, не дозволяючи українським військам спокійно оборонятися.
Росія не дотримується умов свого “перемир’я”
Про це у телеефірі заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.
Трегубов каже, що загалом 65 бойових зіткнень — це ще не так багато, як було в деякі минулі дні, але це найінтенсивніший напрямок, найінтенсивніша ділянка фронту зараз.
І росіяни не полишають своїх спроб так чи інакше покращити своє тактичне положення навколо міста: або перетнути трасу Покровськ — Костянтинівка, щоб ускладнити сполучення між цими двома містами, або вийти на трасу до Павлограда.
Він додав, що окупантам не вдалося дійти до кордону з Дніпропетровською областю до 9 травня, як вони планували. Наразі ворог менш активний, але говорити про «перемир’я» не випадає.
Нагадаємо, 28 квітня нелегітимний президент Росії Володимир Путін оголосив "перемир’я" з 8 по 10 травня на честь Дня перемоги, який відзначається в Росії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для припинення вогню не потрібно чекати 8 травня, як анонсував Путін, адже це можна зробити негайно.
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