Зеленський та лідери Європи подзвонили Трампу — перші подробиці
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Зеленський та лідери Європи подзвонили Трампу — перші подробиці

Андрій Сибіга
Що відомо про нову розмову Зеленського з Трампом
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10 травня глава держави Володимир Зеленський та лідери 4 європейських країн – Німеччини, Франції, Польщі та Британії – провели телефонні перемовини з президентом США Дональдом Трампом.

Головні тези:

  • Україна та її союзники готові до повного безумовного припинення бойових дій на суші, у повітрі та на морі на 30 днів.
  • Київ та його партнери наразі чекають на відповідь Кремля.

Що відомо про нову розмову Зеленського з Трампом

Першими подробицями поділився очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, 10 травня п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели продуктивну телефонну розмову з Трампом щодо мирних зусиль.

Що важливо розуміти, це сталося після зустрічі "коаліції рішучих" у Києві.

Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Український дипломат наголосив: якщо диктатор Путін згодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг — довготривале припинення бойових дій і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.

Як уже згадувалося раніше, Макрон, Мерц, Стармер і Туск закликали Москву до 30-денного припинення вогню напередодні прибуття до України.

Ба більше, французький і німецький лідер публічно пригрозили Росії потужними санкціями.

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