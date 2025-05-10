Зеленський та лідери Європи подзвонили Трампу — перші подробиці

10 травня глава держави Володимир Зеленський та лідери 4 європейських країн – Німеччини, Франції, Польщі та Британії – провели телефонні перемовини з президентом США Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Україна та її союзники готові до повного безумовного припинення бойових дій на суші, у повітрі та на морі на 30 днів.
- Київ та його партнери наразі чекають на відповідь Кремля.
Що відомо про нову розмову Зеленського з Трампом
Першими подробицями поділився очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.
За його словами, 10 травня п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели продуктивну телефонну розмову з Трампом щодо мирних зусиль.
Що важливо розуміти, це сталося після зустрічі "коаліції рішучих" у Києві.
Український дипломат наголосив: якщо диктатор Путін згодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг — довготривале припинення бойових дій і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.
Як уже згадувалося раніше, Макрон, Мерц, Стармер і Туск закликали Москву до 30-денного припинення вогню напередодні прибуття до України.
Ба більше, французький і німецький лідер публічно пригрозили Росії потужними санкціями.
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