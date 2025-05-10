Зеленский и лидеры Европы позвонили Трампу — первые подробности
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Зеленский и лидеры Европы позвонили Трампу — первые подробности

Андрей Сибига
Что известно о новом разговоре Зеленского с Трампом
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10 мая глава государства Владимир Зеленский и лидеры 4 европейских стран – Германии, Франции, Польши и Британии – провели телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Украина и ее союзники готовы к полному безусловному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и море на 30 дней.
  • Киев и его партнеры сейчас ждут ответа от Кремля.

Что известно о новом разговоре Зеленского с Трампом

Первыми подробностями поделился глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, 10 мая пять лидеров — Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели продуктивный телефонный разговор с Трампом касательно мирных усилий.

Что важно понимать, это произошло после встречи "коалиции решительных" в Киеве.

Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника, — заявил Андрей Сибига

Украинский дипломат подчеркнул: если диктатор Путин согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг — долгое прекращение боевых действий и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам.

Как уже упоминалось ранее, Макрон, Мерц, Стармер и Туск призвали Москву к 30-дневному прекращению огня накануне прибытия в Украину.

Более того, французский и немецкий лидер публично пригрозили России мощными санкциями.

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