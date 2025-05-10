После прихода к власти в Германии канцлера Фридриха Мерца, официальный Берлин решил засекретить поставки оружия Украине. Согласно данным журналистов, федеральный значительно сократит объем информации обо всех этих процессах.

Германия частично изменит свою политику по отношению к Украине

Как удалось узнать журналистам, такое решение имеет целью лишить страну-агрессорку РФ военного превосходства в войне против Украины.

Кроме того, указано, что сокращение публичных обсуждений поставок оружия считается частью "тактики ведения войны".

Новое правительство "совершает резкий поворот" и вновь засекречивает поставки оружия, чтобы добиться так называемой "стратегической неоднозначности": создать неясность, чтобы скрыть свои действия от противника. При этом секретность распространяется и на Taurus. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что неожиданное изменение курса федерального правительства также затрагивает "болезненно открытый вопрос украинской политики" нового немецкого лидера Фридриха Мерца.

Ни для кого не секрет, что во время предвыборной кампании он много раз повторял, что готов к поставке Taurus.