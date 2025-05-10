Германия засекретит предоставление оружия Украине — что будет с Taurus

После прихода к власти в Германии канцлера Фридриха Мерца, официальный Берлин решил засекретить поставки оружия Украине. Согласно данным журналистов, федеральный значительно сократит объем информации обо всех этих процессах.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц в ходе предвыборной кампании обещал предоставить Украине ракеты Taurus.
- Секретные поставки оружия в Украину свидетельствуют о резком развороте ФРГ в отношениях с Киевом.
Германия частично изменит свою политику по отношению к Украине
Как удалось узнать журналистам, такое решение имеет целью лишить страну-агрессорку РФ военного превосходства в войне против Украины.
Кроме того, указано, что сокращение публичных обсуждений поставок оружия считается частью "тактики ведения войны".
Журналисты обращают внимание на то, что неожиданное изменение курса федерального правительства также затрагивает "болезненно открытый вопрос украинской политики" нового немецкого лидера Фридриха Мерца.
Ни для кого не секрет, что во время предвыборной кампании он много раз повторял, что готов к поставке Taurus.
Однако он хочет согласовать это решение с союзниками по альянсу, которые уже передали такие ракеты или располагают ими. В первую очередь речь идет о Франции и Британии.
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