Готова ли Россия к новым прорывам на фронте — прогноз еврокомиссара

По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, захватническая война России против Украины существенно изменилась, и сейчас не выглядит так, что РФ сможет достичь хотя бы "каких-то больших побед".
Главные тезисы
- БПЛА очень скоро смогли поменять ход войны и её общий вид.
- Украина может удержать позиции на фронте с поддержкой Запада, приближающей перспективу мира.
Армия РФ оказалась в тупике
Кубилюс обращает внимание на то, что сейчас ключевую роль в войне играют БПЛА.
Как отметил еврокомиссар, важно отдавать себе отчет — страна-агрессорка не такая сильная, как утверждает.
Именно поэтому Кремль вовлекает в бои на фронте солдат КНДР, а также попал в зависимость от иранских технологий.
Учитывая все эти факторы европейский политик оптимистично смотрит на будущее.
Он также озвучил прогноз, что мир может быть установлен только силой с украинской стороны.
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