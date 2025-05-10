Готова ли Россия к новым прорывам на фронте — прогноз еврокомиссара

По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, захватническая война России против Украины существенно изменилась, и сейчас не выглядит так, что РФ сможет достичь хотя бы "каких-то больших побед".

Армия РФ оказалась в тупике

Кубилюс обращает внимание на то, что сейчас ключевую роль в войне играют БПЛА.

Это то, что не позволяет стороне, которая — как Россия — имеет больше ресурсов, существенно подвинуть линию фронта, — подчеркнул он. Поделиться

Как отметил еврокомиссар, важно отдавать себе отчет — страна-агрессорка не такая сильная, как утверждает.

Именно поэтому Кремль вовлекает в бои на фронте солдат КНДР, а также попал в зависимость от иранских технологий.

Учитывая все эти факторы европейский политик оптимистично смотрит на будущее.

Украина может удержать позиции на линии фронта, Запад может увеличить поддержку. И это может принести результат, который позволит увидеть перспективу справедливого мира, считает Кубилюс. Поделиться

Он также озвучил прогноз, что мир может быть установлен только силой с украинской стороны.