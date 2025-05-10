Трамп определил ключевое препятствие для достижения мира в Украине

После последних событий президент США Дональд Трамп и его команда расценивают именно российского диктатора Владимира Путина как главное препятствие для завершения войны РФ против Украины. Это указывает на усиление позиции Белого дома в этом вопросе.
Главные тезисы
- Европейские политики проводят переговоры с Белым домом по поводу ультиматума о прекращении огня на фронте.
- Реализация планов по завершению войны зависит от команды Трампа.
Трамп понял, с кем имеет дело
Как удалось узнать журналистам, европейские политики проводят переговоры с Белым домом по поводу финального варианта ультиматума о 30-дневном прекращении огня на фронте.
Если диктатор Путин откажется от этого предложения, санкции против России существенно усилят.
Что важно понимать, планы еще не окончательны и зависят от позиции команды Трампа, которая требует безусловного месячного перемирия и ответственности обеих сторон за его соблюдение.
Ключевым результатом последних событий является то, что позиция команды Трампа по поводу войны в Украине усилилась — теперь Путина рассматривают как серьезное препятствие для достижения мира.
На этом фоне официальный Вашингтон уже подготовил несколько сценариев усиления экономического давления на Россию, однако финальные решения до сих пор не приняты.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-