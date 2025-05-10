Трамп определил ключевое препятствие для достижения мира в Украине

После последних событий президент США Дональд Трамп и его команда расценивают именно российского диктатора Владимира Путина как главное препятствие для завершения войны РФ против Украины. Это указывает на усиление позиции Белого дома в этом вопросе.

Трамп понял, с кем имеет дело

Как удалось узнать журналистам, европейские политики проводят переговоры с Белым домом по поводу финального варианта ультиматума о 30-дневном прекращении огня на фронте.

Если диктатор Путин откажется от этого предложения, санкции против России существенно усилят.

Что важно понимать, планы еще не окончательны и зависят от позиции команды Трампа, которая требует безусловного месячного перемирия и ответственности обеих сторон за его соблюдение.

Дипломатическая активность вокруг окончания самого продолжительного и кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны заметно возросла после серии встреч дипломатов США, Европы и Украины, в частности в Лондоне и Париже. Поделиться

Ключевым результатом последних событий является то, что позиция команды Трампа по поводу войны в Украине усилилась — теперь Путина рассматривают как серьезное препятствие для достижения мира.