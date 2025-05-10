Трамп определил ключевое препятствие для достижения мира в Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп определил ключевое препятствие для достижения мира в Украине

Трамп понял, с кем имеет дело
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

После последних событий президент США Дональд Трамп и его команда расценивают именно российского диктатора Владимира Путина как главное препятствие для завершения войны РФ против Украины. Это указывает на усиление позиции Белого дома в этом вопросе.

Главные тезисы

  • Европейские политики проводят переговоры с Белым домом по поводу ультиматума о прекращении огня на фронте.
  • Реализация планов по завершению войны зависит от команды Трампа.

Трамп понял, с кем имеет дело

Как удалось узнать журналистам, европейские политики проводят переговоры с Белым домом по поводу финального варианта ультиматума о 30-дневном прекращении огня на фронте.

Если диктатор Путин откажется от этого предложения, санкции против России существенно усилят.

Что важно понимать, планы еще не окончательны и зависят от позиции команды Трампа, которая требует безусловного месячного перемирия и ответственности обеих сторон за его соблюдение.

Дипломатическая активность вокруг окончания самого продолжительного и кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны заметно возросла после серии встреч дипломатов США, Европы и Украины, в частности в Лондоне и Париже.

Ключевым результатом последних событий является то, что позиция команды Трампа по поводу войны в Украине усилилась — теперь Путина рассматривают как серьезное препятствие для достижения мира.

На этом фоне официальный Вашингтон уже подготовил несколько сценариев усиления экономического давления на Россию, однако финальные решения до сих пор не приняты.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль выдвинул циничное требование для начала 30-дневного перемирия
Кремль продолжает придумывать новые требования
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп признался, почему до сих пор не смог завершить войну РФ против Украины
Трамп переоценил свои силы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон раскрыл 3 главные темы встречи лидеров Европы в Киеве
Встреча лидеров Европы в Киеве — первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?