Після останніх подій президент США Дональд Трамп та його команда розцінюють саме російського диктатора Володимира Путіна як головну перешкоду для завершення війни РФ проти України. Це вказує на посилення позиції Білого дому у цьому питанні.

Трамп зрозумів, з ким має справу

Як вдалося дізнатися журналістам, європейські політики проводять перемовини з Білим домом щодо фінального варіанту ультиматуму про 30-денне припинення вогню на фронті.

Якщо диктатор Путін відмовиться від цієї пропозиції, то санкції проти Росії суттєво посилять.

Що важливо розуміти, плани ще не остаточні й залежать від позиції команди Трампа, яка вимагає безумовного місячного перемир'я та відповідальності обох сторін за його дотримання.

Дипломатична активність навколо закінчення найтривалішого і найкровопролитнішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни помітно зросла після серії зустрічей дипломатів США, Європи та України, зокрема в Лондоні та Парижі. Поширити

Ключовим результатом останніх подій є те, що позиція команди Трампа щодо війни в Україні посилилася — тепер Путіна розглядають як серйозну перешкоду для досягнення миру.