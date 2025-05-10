Трамп визначив ключову перешкоду для досягнення миру в Україні
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Політика
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Трамп визначив ключову перешкоду для досягнення миру в Україні

Трамп зрозумів, з ким має справу
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Джерело:  Bloomberg

Після останніх подій президент США Дональд Трамп та його команда розцінюють саме російського диктатора Володимира Путіна як головну перешкоду для завершення війни РФ проти України. Це вказує на посилення позиції Білого дому у цьому питанні.

Головні тези:

  • Європейські політики проводять перемовини з Білим домом щодо ультиматуму про припинення вогню на фронті.
  • Реалізація планів щодо завершення війни залежать від команди Трампа.

Трамп зрозумів, з ким має справу

Як вдалося дізнатися журналістам, європейські політики проводять перемовини з Білим домом щодо фінального варіанту ультиматуму про 30-денне припинення вогню на фронті.

Якщо диктатор Путін відмовиться від цієї пропозиції, то санкції проти Росії суттєво посилять.

Що важливо розуміти, плани ще не остаточні й залежать від позиції команди Трампа, яка вимагає безумовного місячного перемир'я та відповідальності обох сторін за його дотримання.

Дипломатична активність навколо закінчення найтривалішого і найкровопролитнішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни помітно зросла після серії зустрічей дипломатів США, Європи та України, зокрема в Лондоні та Парижі.

Ключовим результатом останніх подій є те, що позиція команди Трампа щодо війни в Україні посилилася — тепер Путіна розглядають як серйозну перешкоду для досягнення миру.

На цьому тлі офіційний Вашингтон уже підготував кілька сценаріїв посилення економічного тиску на Росію, проте фінальні рішення досі не ухвалені.

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