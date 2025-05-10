Чи готова Росія до нових проривів на фронті — прогноз єврокомісара

За словами єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса, загарбницька війна Росії проти України суттєво змінилася, й станом на сьогодні не виглядає так, що РФ зможе досягти бодай "якихось великих перемог".
Головні тези:
- БПЛА вкрай швидко змогли змінити хід війни та її загальний вигляд.
- Україна може утримати позиції на фронті з підтримкою Заходу, що наближає перспективу миру.
Армія РФ опинилася в глухому куті
Кубілюс звертає увагу на те, що зараз ключову роль у війні відіграють БПЛА.
Як зазначив єврокомісар, важливо усвідомлювати — країна-агресорка не така сильна, як стверджує.
Саме тому Кремль залучає до боїв на фронті солдатів КНДР, а також потрапив у залежність від іранських технологій.
Враховуючи усі ці фактори, європейський політик оптимістично дивиться на майбутнє.
Він також озвучив прогноз, що мир може бути встановлений лише через силу з українського боку.
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