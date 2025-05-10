Чи готова Росія до нових проривів на фронті — прогноз єврокомісара

За словами єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса, загарбницька війна Росії проти України суттєво змінилася, й станом на сьогодні не виглядає так, що РФ зможе досягти бодай "якихось великих перемог".

Армія РФ опинилася в глухому куті

Кубілюс звертає увагу на те, що зараз ключову роль у війні відіграють БПЛА.

Це те, що не дає можливості стороні, яка — як Росія — має більше ресурсів, суттєво посунути лінію фронту, — наголосив він. Поширити

Як зазначив єврокомісар, важливо усвідомлювати — країна-агресорка не така сильна, як стверджує.

Саме тому Кремль залучає до боїв на фронті солдатів КНДР, а також потрапив у залежність від іранських технологій.

Враховуючи усі ці фактори, європейський політик оптимістично дивиться на майбутнє.

Україна може утримати позиції на лінії фронту, Захід може збільшити підтримку. І це може принести результат, який дозволить побачити перспективу справедливого миру, — вважає Кубілюс. Поширити

Він також озвучив прогноз, що мир може бути встановлений лише через силу з українського боку.