Мерц приехал в Киев и сразу выдвинул Путину ультиматум

Утром 10 мая новый канцлер Германии Фридрих Мерц совершил первый официальный визит в Киев. На этом фоне он обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с четким и жестким ультиматумом.
Главные тезисы
- Готовность к жестким мерам в случае отказа Путина от перемирия – четкая позиция союзников Украины.
- Мерц настроен сделать гораздо больше ради спасения Украины, чем Шольц.
Мерц публично обратился к Путину
Как отметил новый лидер Германии, он и другие союзники Украины настаивают на 30-дневном прекращении огня.
Он также подчеркнул, что за это время будет возможность подготовить мирные переговоры.
По словам канцлера ФРГ, если российский диктатор не согласится на перемирие — союзники Украины готовы к жестким и решительным действиям.
Он также подчеркнул, что Штаты и непосредственно американский лидер Дональд Трамп поддерживают такой подход, предположительно из-за того, что "теряют терпение" по отношению к Путину.
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