Мерц приехал в Киев и сразу выдвинул Путину ультиматум

Утром 10 мая новый канцлер Германии Фридрих Мерц совершил первый официальный визит в Киев. На этом фоне он обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с четким и жестким ультиматумом.

Мерц публично обратился к Путину

Как отметил новый лидер Германии, он и другие союзники Украины настаивают на 30-дневном прекращении огня.

Он также подчеркнул, что за это время будет возможность подготовить мирные переговоры.

Теперь мяч на стороне Путина, и он должен ответить на это предложение, — подчеркнул Мерц. Поделиться

По словам канцлера ФРГ, если российский диктатор не согласится на перемирие — союзники Украины готовы к жестким и решительным действиям.

В случае отказа будет серьезное ужесточение санкций и масштабная поддержка Украины — политическая, финансовая и военная. Поделиться

Он также подчеркнул, что Штаты и непосредственно американский лидер Дональд Трамп поддерживают такой подход, предположительно из-за того, что "теряют терпение" по отношению к Путину.