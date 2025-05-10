Мерц приехал в Киев и сразу выдвинул Путину ультиматум
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Мерц приехал в Киев и сразу выдвинул Путину ультиматум

Мерц публично обратился к Путину
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Источник:  Bild

Утром 10 мая новый канцлер Германии Фридрих Мерц совершил первый официальный визит в Киев. На этом фоне он обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с четким и жестким ультиматумом.

Главные тезисы

  • Готовность к жестким мерам в случае отказа Путина от перемирия – четкая позиция союзников Украины.
  • Мерц настроен сделать гораздо больше ради спасения Украины, чем Шольц.

Мерц публично обратился к Путину

Как отметил новый лидер Германии, он и другие союзники Украины настаивают на 30-дневном прекращении огня.

Он также подчеркнул, что за это время будет возможность подготовить мирные переговоры.

Теперь мяч на стороне Путина, и он должен ответить на это предложение, — подчеркнул Мерц.

По словам канцлера ФРГ, если российский диктатор не согласится на перемирие — союзники Украины готовы к жестким и решительным действиям.

В случае отказа будет серьезное ужесточение санкций и масштабная поддержка Украины — политическая, финансовая и военная.

Он также подчеркнул, что Штаты и непосредственно американский лидер Дональд Трамп поддерживают такой подход, предположительно из-за того, что "теряют терпение" по отношению к Путину.

Если добиться перемирия не удастся, США усилят санкции против России… Если возникнет необходимость, если это поможет покончить с войной, я готов сделать многое, — добавил Мерц.

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