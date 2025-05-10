Каллас бросила вызов Орбану ради будущего Украины

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас жестко и публично раскритиковала венгерского лидера Виктора Орбана и его команду за то, что двусторонние вопросы становятся препятствием для вступления Украины в Евросоюз.

Каллас вступилась за Украину и поставила Орбана на место

Глава европейской дипломатии поддержала стремление Украины наладить диалог с Венгрией, чтобы решить двусторонние вопросы.

Со своей стороны, мы также говорим, что эти двусторонние вопросы — не только у Украины, но и других кандидатов не могут быть препятствием, если страна выполнила свою домашнюю работу, то есть все реформы, которые требует Европейский Союз. Поделиться

По ее словам, официальный Брюссель со своей стороны также работает над тем, как принимать решение.

Ведь если большинство — 26 государств — "за", а одно "против", то оно не может держать в заложниках всех остальных, — обратилась Каллас к Орбану. Поделиться

Что важно понимать, недавно Кабмин заявил о несправедливости по отношению к движению Украины со стороны ЕС.

На этом фоне пророссийский политик Виктор Орбан начал врать, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет смены правительства Венгрии.

9 мая Каллас официально подтвердила, что Брюссель знает, что делать, если венгерское вето о вступлении Украины не будет преодолено.