Каллас бросила вызов Орбану ради будущего Украины

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас жестко и публично раскритиковала венгерского лидера Виктора Орбана и его команду за то, что двусторонние вопросы становятся препятствием для вступления Украины в Евросоюз.
Главные тезисы
- Двусторонние вопросы не должны стать помехой для вступления Украины в ЕС.
- У Брюсселя есть запасные планы, чтобы остановить Венгрию.
Каллас вступилась за Украину и поставила Орбана на место
Глава европейской дипломатии поддержала стремление Украины наладить диалог с Венгрией, чтобы решить двусторонние вопросы.
По ее словам, официальный Брюссель со своей стороны также работает над тем, как принимать решение.
Что важно понимать, недавно Кабмин заявил о несправедливости по отношению к движению Украины со стороны ЕС.
На этом фоне пророссийский политик Виктор Орбан начал врать, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет смены правительства Венгрии.
9 мая Каллас официально подтвердила, что Брюссель знает, что делать, если венгерское вето о вступлении Украины не будет преодолено.
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