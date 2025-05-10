Каллас кинула виклик Орбану заради майбутнього України

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас жорстко й публічно розкритикувала угорського лідера Віктора Орбана та його команду за те, що двосторонні питання стають перешкодою для вступу України в Євросоюз.

Каллас заступилася за Україну та поставила Орбана на місце

Очільниця європейської дипломатії підтримала прагнення України налагодити діалог з Угорщиною, щоб вирішити двосторонні питання.

Зі свого боку, ми також кажемо, що ці двосторонні питання — не лише в України, а й щодо інших кандидатів не можуть бути перешкодою, якщо країна виконала свою домашню роботу, тобто всі реформи, яких вимагає Європейський Союз. Кая Каллас Глава дипломатії Європейського Союзу

За її словами, офіційний Брюссель зі свого боку також працює над тим, як ухвалювати рішення.

Бо якщо більшість — 26 держав — "за", а одна "проти", то вона не може тримати в заручниках усіх інших, — звернулася Каллас до Орбана. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно Кабмін заявив про несправедливість у ставленні до руху України з боку ЄС.

На цьому тлі проросійський політик Віктор Орбан почав брехати, що український лідер Володимир Зеленський хоче зміни уряду Угорщини.

9 травня Каллас офіційно підтвердила, що Брюссель знає, що робити, якщо угорське вето щодо вступу України не буде подолане.