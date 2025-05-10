Каллас кинула виклик Орбану заради майбутнього України

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас жорстко й публічно розкритикувала угорського лідера Віктора Орбана та його команду за те, що двосторонні питання стають перешкодою для вступу України в Євросоюз.
Головні тези:
- Двосторонні питання не повинні стати перешкодою для вступу України до ЄС.
- Брюссель має запасні плани, щоб зупинити Угорщину.
Каллас заступилася за Україну та поставила Орбана на місце
Очільниця європейської дипломатії підтримала прагнення України налагодити діалог з Угорщиною, щоб вирішити двосторонні питання.
За її словами, офіційний Брюссель зі свого боку також працює над тим, як ухвалювати рішення.
Що важливо розуміти, нещодавно Кабмін заявив про несправедливість у ставленні до руху України з боку ЄС.
На цьому тлі проросійський політик Віктор Орбан почав брехати, що український лідер Володимир Зеленський хоче зміни уряду Угорщини.
9 травня Каллас офіційно підтвердила, що Брюссель знає, що робити, якщо угорське вето щодо вступу України не буде подолане.
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