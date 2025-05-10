Мерц приїхав до Києва й одразу висунув Путіну ультиматум

Вранці 10 травня новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц здійснив перший офіційний візит до Києва. На цьому тлі він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з чітким та жорстким ультиматумом.
Головні тези:
- Готовність до жорстких заходів в разі відмови Путіна від перемир'я - чітка позиція союзників України.
- Мерц налаштований зробити набагато більше заради порятунку України, ніж Шольц.
Мерц публічно звернувся до Путіна
Як зазначив новий лідер Німеччини, він та інші союзники України наполягають на 30-денному припиненню вогню.
Він також наголосив, що за цей час буде можливість підготувати мирні переговори.
За словами канцлера ФРН, якщо російський диктатор не згодиться на перемир'я — союзники України готові до жорстких та рішучих дій.
Він також наголосив, що Штати та безпосередньо американський лідер Дональд Трамп підтримують такий підхід, імовірно, через те, що "втрачають терпіння" щодо Путіна.
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