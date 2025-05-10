Мерц приїхав до Києва й одразу висунув Путіну ультиматум
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Політика
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Мерц приїхав до Києва й одразу висунув Путіну ультиматум

Мерц публічно звернувся до Путіна
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Джерело:  Bild

Вранці 10 травня новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц здійснив перший офіційний візит до Києва. На цьому тлі він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з чітким та жорстким ультиматумом.

Головні тези:

  • Готовність до жорстких заходів в разі відмови Путіна від перемир'я - чітка позиція союзників України.
  • Мерц налаштований зробити набагато більше заради порятунку України, ніж Шольц.

Мерц публічно звернувся до Путіна

Як зазначив новий лідер Німеччини, він та інші союзники України наполягають на 30-денному припиненню вогню.

Він також наголосив, що за цей час буде можливість підготувати мирні переговори.

Тепер м'яч на боці Путіна і він повинен відповісти на цю пропозицію, — наголосив Мерц.

За словами канцлера ФРН, якщо російський диктатор не згодиться на перемир'я — союзники України готові до жорстких та рішучих дій.

У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України — політична, фінансова і військова.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Він також наголосив, що Штати та безпосередньо американський лідер Дональд Трамп підтримують такий підхід, імовірно, через те, що "втрачають терпіння" щодо Путіна.

Якщо домогтися перемир'я не вдасться, США посилять санкції проти Росії… Якщо виникне необхідність, якщо це допоможе покласти край війні, я готовий зробити багато чого, — додав Мерц.

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