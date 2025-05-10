Мерц приїхав до Києва й одразу висунув Путіну ультиматум

Вранці 10 травня новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц здійснив перший офіційний візит до Києва. На цьому тлі він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з чітким та жорстким ультиматумом.

Мерц публічно звернувся до Путіна

Як зазначив новий лідер Німеччини, він та інші союзники України наполягають на 30-денному припиненню вогню.

Він також наголосив, що за цей час буде можливість підготувати мирні переговори.

Тепер м'яч на боці Путіна і він повинен відповісти на цю пропозицію, — наголосив Мерц. Поширити

За словами канцлера ФРН, якщо російський диктатор не згодиться на перемир'я — союзники України готові до жорстких та рішучих дій.

У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України — політична, фінансова і військова. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Він також наголосив, що Штати та безпосередньо американський лідер Дональд Трамп підтримують такий підхід, імовірно, через те, що "втрачають терпіння" щодо Путіна.