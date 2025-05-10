Німеччина засекретить надання зброї Україні — що буде з Taurus

Після приходу до влади у Німеччині канцлера Фрідріха Мерца, офіційний Берлін вирішив засекретити постачання зброї Україні. Згідно з даними журналістів, федеральний значно скоротить обсяг інформації про усі ці процеси.

Німеччина частково змінить свою політику щодо України

Як вдалося дізнатися журналістам, таке рішення має на меті позбавити країну-агресорку РФ військової переваги у війні проти України.

Окрім того, наголошується, що скорочення публічних обговорень постачань зброї вважається частиною "тактики ведення війни".

Новий уряд "робить різкий поворот" і знову засекречує постачання зброї, щоб домогтися так званої "стратегічної неоднозначності": створити неясність, щоб приховати свої дії від противника. При цьому, секретність поширюється і на Taurus. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що неочікувана зміна курсу федерального уряду також зачіпає "болюче відкрите питання української політики" нового німецького лідера Фрідріха Мерца.

Ні для кого не секрет, що під час передвиборчої кампанії він багато разів повторював, що готовий до постачання Taurus.

Однак він хоче узгодити це рішення з союзниками по альянсу, які вже передали такі ракети або мають у своєму розпорядженні їх. Насамперед йдеться про Францію і Британію.