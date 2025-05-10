"Можна легко обдурити". Британський полковник висміяв армію РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

"Можна легко обдурити". Британський полковник висміяв армію РФ

Як Британія та Україна обдурюють Росію
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Джерело:  The Times

Велика Британія робить все можливе, щоб допомогти Україні розгромити російську армію безпосередньо на полі бою. Для цього Київ та його союзники дуже часто вдаються до хитрощів.

Головні тези:

  • Мета союзників - змусити солдатів РФ вражати хибні цілі, думаючи, що це справжня українська зброя.
  • Полковник Оллі Тодд розповів про роботу групи, яка створює реалістичні муляжі танків Challenger 2 і AS-90.

Як Британія та Україна обдурюють Росію

Згідно з даними журналістів, британська армія доволі часто надсилає ЗСУ запаковані муляжі систем ППО і танків.

Головна ціль — змусити солдатів РФ вражати хибні цілі.

Що важливо розуміти, ці муляжі збираються на лінії фронту за кілька годин.

Британські війська намагаються обдурити сили Путіна, змусивши їх думати, що Велика Британія відправила Україні більше зброї, ніж є насправді, щоб Росія використовувала своє обладнання, знищуючи дешеві друковані макети зброї, а не справжній комплект.

Згідно з даними полковника Оллі Тодда, група з кількох десятків осіб активно працювала над муляжами танків Challenger 2 і броньованої самохідної артилерійської установки AS-90, які є в дефіциті.

Вони виглядають зовсім як справжні. Вас можна легко обдурити, — висміяв солдатів РФ британський полковник.

Він також пояснив: якщо Лондон надсилає Україні 5 машин, то разом з ними на фронт їдуть ще й 30 хибних цілей.

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