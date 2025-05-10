Велика Британія робить все можливе, щоб допомогти Україні розгромити російську армію безпосередньо на полі бою. Для цього Київ та його союзники дуже часто вдаються до хитрощів.
Головні тези:
- Мета союзників - змусити солдатів РФ вражати хибні цілі, думаючи, що це справжня українська зброя.
- Полковник Оллі Тодд розповів про роботу групи, яка створює реалістичні муляжі танків Challenger 2 і AS-90.
Як Британія та Україна обдурюють Росію
Згідно з даними журналістів, британська армія доволі часто надсилає ЗСУ запаковані муляжі систем ППО і танків.
Головна ціль — змусити солдатів РФ вражати хибні цілі.
Що важливо розуміти, ці муляжі збираються на лінії фронту за кілька годин.
Згідно з даними полковника Оллі Тодда, група з кількох десятків осіб активно працювала над муляжами танків Challenger 2 і броньованої самохідної артилерійської установки AS-90, які є в дефіциті.
Він також пояснив: якщо Лондон надсилає Україні 5 машин, то разом з ними на фронт їдуть ще й 30 хибних цілей.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-