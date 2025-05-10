Великобритания делает все возможное, чтобы помочь Украине разгромить российскую армию прямо на поле боя. Для этого Киев и его союзники очень часто прибегают к хитрости.

Как Британия и Украина обманывают Россию

Согласно данным журналистов, британская армия довольно часто присылает ВСУ упакованные муляжи систем ПВО и танков.

Главная цель — заставить солдат РФ поражать ложные цели.

Что важно понимать, эти муляжи собираются на линии фронта за несколько часов.

Британские войска пытаются обмануть силы Путина, заставив их думать, что Великобритания отправила Украине больше оружия, чем на самом деле, чтобы Россия использовала свое оборудование, уничтожая дешевые печатные макеты оружия, а не настоящий комплект.

Согласно данным полковника Олли Тодда, группа из нескольких десятков человек активно работала над муляжами танков Challenger 2 и бронированной самоходной артиллерийской установки AS-90, которые находятся в дефиците.

Они выглядят совсем как настоящие. Вас можно легко обмануть, — высмеял солдат РФ британский полковник. Поделиться

Он также объяснил: если Лондон посылает Украине 5 машин, то вместе с ними на фронт едут еще и 30 ложных целей.