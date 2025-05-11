Путін пропонує прямі переговори з Україною — де та коли
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Путін пропонує прямі переговори з Україною — де та коли

Путін хочеш прямих переговорів з Україною
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Джерело:  online.ua

Під час нічного звернення російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Україною без попередніх умов. За його словами, вони можуть відбутися у Стамбулі (Туреччина) 15 травня.

Головні тези:

  • Диктатор стверджує, що готовий до переговорів без попередніх умов.
  • Також він уже запланував розмову з турецьким лідером з цього приводу.

Путін хоче прямих переговорів з Україною

На переконання російського диктатора, саме у Стамбулі Київ та Москва зможуть обговорити нюанси потенційного перемир'я.

Пропонуємо відновити прямі переговори з Київським режимом у четвер, 15 травня у Стамбулі, де вони були перевані.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

Журналісти звернули увагу на те, що під час свого звернення Путін назвав так звану "СВО" війною.

Окрім того, нелегітимний президент Росії додав, він налаштований відновити прямі переговори "без попередніх умов".

За словами диктатора, тепер він чекає відповіді на свою пропозицію від київської влади та її "кураторів".

На цьому тлі Путін знову цинічно заговорив про усунення "першопричин конфлікту" (війни РФ проти України — ред.).

Фото: скриншот

Також нелегітимний глава Кремля заявив, що запланував перемовини з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом з приводу можливих прямих переговорів.

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