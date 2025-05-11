Макрон жорстко відповів на пропозицію Путіна щодо України

Французький лідер Емманюель Макрон різко відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо проведення прямих переговорів між Україною та РФ у турецькому Стамбулі.

Макрону не сподобалася нова ідея Путіна

За словами президента Франції, ініціатива російського диктатора щодо прямих переговорів є "першим кроком".

Та цього недостатньо, — наголосив Макрон. Поширити

Глава республіки також припустив, що ця пропозиція вказує на те, що нелегітимний глава Кремля "шукає вихід, але все ще хоче виграти час".

Журналісти поцікавилися у Макрона, чи є це тактикою затягування. Французький лідер підтвердив: "Так, так, це так".

Що важливо розуміти, за підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

На цьому тлі диктатор Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Варто також зазначити, що він фактично проігнорував заклик України та її союзників до 30-денного перемир’я.