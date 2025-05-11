Українські воїни уразили 9 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили 9 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 9 районів зосередження особового складу та техніки, артилерійський засіб, радіолокаційну станцію та ще один інший важливий об’єкт російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочався 1173 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Загалом протягом 10 травня відбулося 161 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 11 травня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 965890 (+1310) осіб / persons,

  • танків — 10792 (+2) од,

  • бойових броньованих машин — 22446 (+6) од,

  • артилерійських систем — 27670 (+33) од,

  • РСЗВ — 1381 (+1) од,

  • засоби ППО — 1159 (+1) од,

  • літаків — 372 (+0) од,

  • гелікоптерів — 335 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35537 (+55),

  • крилаті ракети — 3197 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 47947 (+117) од,

  • спеціальна техніка — 3878 (+3).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних удари, скинув 96 керованих бомб.

Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2470 дронів-камікадзе.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Коаліція рішучих". Українські пілоти F-16 та L-39 навчатимуться у Чехії
Офіс Президента України
пілот
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін пропонує прямі переговори з Україною — де та коли
Путін хочеш прямих переговорів з Україною
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп заявив про "потенційно великий день для РФ та України"
Donald Trump
Трамп вважає, що незабаром зможе зупинити війну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?