Українські воїни уразили 9 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 9 районів зосередження особового складу та техніки, артилерійський засіб, радіолокаційну станцію та ще один інший важливий об’єкт російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочався 1173 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом 10 травня відбулося 161 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 11 травня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 965890 (+1310) осіб / persons,
танків — 10792 (+2) од,
бойових броньованих машин — 22446 (+6) од,
артилерійських систем — 27670 (+33) од,
РСЗВ — 1381 (+1) од,
засоби ППО — 1159 (+1) од,
літаків — 372 (+0) од,
гелікоптерів — 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35537 (+55),
крилаті ракети — 3197 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 47947 (+117) од,
спеціальна техніка — 3878 (+3).
Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних удари, скинув 96 керованих бомб.
Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2470 дронів-камікадзе.
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