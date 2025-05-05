"Коаліція рішучих". Українські пілоти F-16 та L-39 навчатимуться у Чехії

Чехія разом з партнерами з "коаліції рішучих" проводитиме навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39.

Українські пілоти F-16 та L-39 навчатимуться у Чехії

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі.

За його словами, Чехія готова поглибити свій вклад у навчання українських військових.

Ми домовилися, що разом з партнерами з ("коаліції рішучих" — ред.) будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 і L-39. Навчання буде проходити тут на базах в Чеській Республіці. Україна вчить пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну. Петр Фіала Прем'єр-міністр Чехії

Нагадаємо, 4 травня президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з чеським президентом Петром Павелом розповів, що Україна та Чехія домовилися про створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів F-16. За його словами, партнери вже працюють над реалізацією проєкту.