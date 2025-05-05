"Коаліція рішучих". Українські пілоти F-16 та L-39 навчатимуться у Чехії

Чехія разом з партнерами з "коаліції рішучих" проводитиме навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39.
Головні тези:
- Чехія спільно з "коаліцією рішучих" організовує навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39.
- Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив про готовність глибше залучати українських військових до навчання.
- Чехія та Україна планують створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів F-16.
Українські пілоти F-16 та L-39 навчатимуться у Чехії
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі.
За його словами, Чехія готова поглибити свій вклад у навчання українських військових.
Нагадаємо, 4 травня президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з чеським президентом Петром Павелом розповів, що Україна та Чехія домовилися про створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів F-16. За його словами, партнери вже працюють над реалізацією проєкту.
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