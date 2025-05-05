"Коалиция решительных". Украинские пилоты F-16 и L-39 будут учиться в Чехии
Категория
Мир
Дата публикации

"Коалиция решительных". Украинские пилоты F-16 и L-39 будут учиться в Чехии

Офис Президента Украины
пилот
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Чехия вместе с партнерами по "коалиции решительных" будет проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и L-39.

Главные тезисы

  • Чехия и Украина запускают совместную программу обучения украинских пилотов на F-16 и L-39.
  • Проект обучения пилотов F-16 и L-39 является значимым шагом в развитии военного сотрудничества между Чехией и Украиной.

Украинские пилоты F-16 и L-39 будут учиться в Чехии

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге.

По его словам, Чехия готова углубить свой вклад в обучение украинских военных.

Мы договорились, что вместе с партнерами из ("коалиции решительных" — ред.) будем заниматься обучением украинских пилотов на F-16 и L-39. Учеба будет проходить здесь на базах в Чешской Республике. Украина учит пилотов истребителей на чешских моделях, поставляемых в Украину.

Петр Фиала

Петр Фиала

Премьер-министр Чехии

Напомним, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с чешским президентом Петром Павелом рассказал, что Украина и Чехия договорились о создании общей школы для обучения пилотов истребителей F-16. По его словам, партнеры уже работают над реализацией проекта.

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