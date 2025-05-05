В США разработали новейшую систему РЭБ для истребителей F-16

Американская компания Northrop Grumman объявила о завершении лётных испытаний новейшей системы радиоэлектронной борьбы IVEWS, разработанной для истребителей F-16.
Главные тезисы
- Система демонстрировала высокую эффективность противодействия современным радиочастотным угрозам и совместимость с радарами AN/APG-83 SABR AESA.
- IVEWS AN/ALQ-257 обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с возможностями самолетов пятого поколения, и доступна для экспорта без ограничений.
США опробовали новый РЭБ для F-16
По итогам семимесячных тестирований в боевых условиях компания подтвердила готовность к серийному производству и интеграции системы в сотрудничестве с Воздушными силами США.
В компании сообщили, что система IVEWS продемонстрировала способность выявлять и эффективно противодействовать широкому спектру современных высокоточных радиочастотных угроз в реальных условиях. В частности, подтверждена совместимость новой РЭБ с радарами AN/APG-83 SABR AESA, которые могут работать одновременно без взаимного препятствия.
Заместитель начальника отдела программ F-16 воздушных сил США подполковник Кристофер Джеймс положительно оценил результаты испытаний и подчеркнул, что систему протестировали сразу на двух самолетах во время первого же полета, и она продемонстрировала "прекрасные результаты".
В Northrop Grumman отметили, что IVEWS, получившая обозначение AN/ALQ-257, обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с возможностями самолетов пятого поколения. Кроме того, система доступна для экспорта без ограничений, что может иметь значение для стран-партнеров США, эксплуатирующих F-16.
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