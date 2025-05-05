В США разработали новейшую систему РЭБ для истребителей F-16
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Технологии
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В США разработали новейшую систему РЭБ для истребителей F-16

F-16
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Источник:  Defense Express

Американская компания Northrop Grumman объявила о завершении лётных испытаний новейшей системы радиоэлектронной борьбы IVEWS, разработанной для истребителей F-16.

Главные тезисы

  • Система демонстрировала высокую эффективность противодействия современным радиочастотным угрозам и совместимость с радарами AN/APG-83 SABR AESA.
  • IVEWS AN/ALQ-257 обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с возможностями самолетов пятого поколения, и доступна для экспорта без ограничений.

США опробовали новый РЭБ для F-16

По итогам семимесячных тестирований в боевых условиях компания подтвердила готовность к серийному производству и интеграции системы в сотрудничестве с Воздушными силами США.

Отмечается, что испытания происходили на двух авиабазах с привлечением истребителей F-16 Block 50, совершивших более 70 вылетов. Тесты охватывали различные сценарии применения — от "воздух-воздух" до "воздух-поверхность", включая комбинированные угрозы.

В компании сообщили, что система IVEWS продемонстрировала способность выявлять и эффективно противодействовать широкому спектру современных высокоточных радиочастотных угроз в реальных условиях. В частности, подтверждена совместимость новой РЭБ с радарами AN/APG-83 SABR AESA, которые могут работать одновременно без взаимного препятствия.

РЭБ для F-16

Заместитель начальника отдела программ F-16 воздушных сил США подполковник Кристофер Джеймс положительно оценил результаты испытаний и подчеркнул, что систему протестировали сразу на двух самолетах во время первого же полета, и она продемонстрировала "прекрасные результаты".

В Northrop Grumman отметили, что IVEWS, получившая обозначение AN/ALQ-257, обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с возможностями самолетов пятого поколения. Кроме того, система доступна для экспорта без ограничений, что может иметь значение для стран-партнеров США, эксплуатирующих F-16.

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