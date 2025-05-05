У США розробили новітню систему РЕБ для винищувачів F-16
Категорія
Технології
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У США розробили новітню систему РЕБ для винищувачів F-16

F-16
Джерело:  Defense Express

Американська компанія Northrop Grumman оголосила про завершення льотних випробувань новітньої системи радіоелектронної боротьби IVEWS, розробленої для винищувачів F-16.

Головні тези:

  • Northrop Grumman розробила нову систему радіоелектронної боротьби IVEWS для винищувачів F-16.
  • Інтеграція системи у співпраці з Повітряними силами США підтверджена після успішних льотних випробувань у бойових умовах.
  • IVEWS продемонструвала ефективність протидії сучасним радіочастотним загрозам та сумісність із радарами AN/APG-83 SABR AESA.

США випробували новий РЕБ для F-16

Так, за підсумками семимісячних тестувань у бойових умовах компанія підтвердила готовність до серійного виробництва та інтеграції системи у співпраці з Повітряними силами США.

Зазначається, що випробування відбувалися на двох авіабазах із залученням винищувачів F-16 Block 50, які здійснили понад 70 вильотів. Тести охоплювали різні сценарії застосування ‒ від "повітря-повітря" до "повітря-поверхня", включно з комбінованими загрозами.

У компанії повідомили, що система IVEWS продемонструвала здатність виявляти та ефективно протидіяти широкому спектру сучасних високоточних радіочастотних загроз у реальних умовах. Зокрема, підтверджена сумісність нової РЕБ із радарами AN/APG-83 SABR AESA, які можуть працювати одночасно без взаємного перешкоджання.

РЕБ для F-16

Заступник начальника відділу програм F-16 повітряних сил США підполковник Крістофер Джеймс позитивно оцінив результати випробувань і підкреслив, що систему протестували одразу на двох літаках під час першого ж польоту, і вона продемонструвала "чудові результати".

У Northrop Grumman зазначили, що IVEWS, яка отримала позначення AN/ALQ-257, забезпечує рівень захисту, порівнюваний із можливостями літаків п’ятого покоління. Крім того, система доступна для експорту без обмежень, що може мати значення для країн-партнерів США, які експлуатують F-16.

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