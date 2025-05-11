Украинские воины поразили 9 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 9 районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийское средство, радиолокационную станцию ​​и еще один важный объект российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 11 мая 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 965890 (+1310) человек/persons,

танков — 10792 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 22446 (+6) ед,

артиллерийских систем — 27670 (+33) ед,

РСЗО — 1381 (+1) ед,

средства ПВО — 1159 (+1) ед,

самолетов — 372 (+0) ед,

вертолетов — 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 35537 (+55),

крылатые ракеты — 3197 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 47947 (+117) ед,

специальная техника — 3878 (+3).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 63 авиационных удара, сбросил 96 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 85 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2470 дронов-камикадзе.