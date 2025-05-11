Украинские воины поразили 9 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили 9 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 11 мая 2025 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 9 районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийское средство, радиолокационную станцию ​​и еще один важный объект российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1173-й день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего в течение 10 мая произошло 161 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 11 мая 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 965890 (+1310) человек/persons,

  • танков — 10792 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 22446 (+6) ед,

  • артиллерийских систем — 27670 (+33) ед,

  • РСЗО — 1381 (+1) ед,

  • средства ПВО — 1159 (+1) ед,

  • самолетов — 372 (+0) ед,

  • вертолетов — 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35537 (+55),

  • крылатые ракеты — 3197 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47947 (+117) ед,

  • специальная техника — 3878 (+3).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 63 авиационных удара, сбросил 96 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 85 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2470 дронов-камикадзе.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Коалиция решительных". Украинские пилоты F-16 и L-39 будут учиться в Чехии
Офис Президента Украины
пилот
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин предлагает прямые переговоры с Украиной — где и когда
Путин хочет прямых переговоров с Украиной
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп заявил о "потенциально великом дне для РФ и Украины"
Donald Trump
Трамп считает, что скоро сможет остановить войну

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?