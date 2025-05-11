Украинские воины поразили 9 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 9 районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийское средство, радиолокационную станцию и еще один важный объект российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1173-й день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- Всего в течение 10 мая произошло 161 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 11 мая 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 965890 (+1310) человек/persons,
танков — 10792 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 22446 (+6) ед,
артиллерийских систем — 27670 (+33) ед,
РСЗО — 1381 (+1) ед,
средства ПВО — 1159 (+1) ед,
самолетов — 372 (+0) ед,
вертолетов — 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 35537 (+55),
крылатые ракеты — 3197 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 47947 (+117) ед,
специальная техника — 3878 (+3).
Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 63 авиационных удара, сбросил 96 управляемых бомб.
Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 85 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2470 дронов-камикадзе.
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