Трамп заявил о "потенциально великом дне для РФ и Украины"
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Политика
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Трамп заявил о "потенциально великом дне для РФ и Украины"

Donald Trump
Трамп считает, что скоро сможет остановить войну
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Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на визит лидеров "коалиции решительных" в Киев и ночное обращение российского диктатора Владимира Путина. На фоне последних событий глава Белого дома заговорил о "потенциально великом дне" для Украины и России и о завершении войны.

Главные тезисы

  • Президент США заявил о готовности работать как с Киевом, так и с Москвой для достижения мира.
  • Российский диктатор Владимир Путин объявил о желании провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле.

Трамп считает, что скоро сможет остановить войну

Что важно понимать, американский лидер не уточнил: он отреагировал на оба события или на одно из них.

Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, если эта нескончаемая "кровавая баня" наконец-то, надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир, — заявил Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, он продолжит работать и с Киевом, и с Москвой, чтобы это произошло как можно скорее.

США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Великая неделя впереди! — добавил Трамп.

Что важно понимать, во время ночного обращения 11 мая российский диктатор Владимир Путин объявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

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