Трамп заявил о "потенциально великом дне для РФ и Украины"

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на визит лидеров "коалиции решительных" в Киев и ночное обращение российского диктатора Владимира Путина. На фоне последних событий глава Белого дома заговорил о "потенциально великом дне" для Украины и России и о завершении войны.
Главные тезисы
- Президент США заявил о готовности работать как с Киевом, так и с Москвой для достижения мира.
- Российский диктатор Владимир Путин объявил о желании провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле.
Трамп считает, что скоро сможет остановить войну
Что важно понимать, американский лидер не уточнил: он отреагировал на оба события или на одно из них.
По словам главы Белого дома, он продолжит работать и с Киевом, и с Москвой, чтобы это произошло как можно скорее.
Что важно понимать, во время ночного обращения 11 мая российский диктатор Владимир Путин объявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
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