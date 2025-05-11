Трамп заявил о "потенциально великом дне для РФ и Украины"

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на визит лидеров "коалиции решительных" в Киев и ночное обращение российского диктатора Владимира Путина. На фоне последних событий глава Белого дома заговорил о "потенциально великом дне" для Украины и России и о завершении войны.

Трамп считает, что скоро сможет остановить войну

Что важно понимать, американский лидер не уточнил: он отреагировал на оба события или на одно из них.

Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, если эта нескончаемая "кровавая баня" наконец-то, надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир, — заявил Дональд Трамп. Поделиться

По словам главы Белого дома, он продолжит работать и с Киевом, и с Москвой, чтобы это произошло как можно скорее.

США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Великая неделя впереди! — добавил Трамп. Поделиться

Что важно понимать, во время ночного обращения 11 мая российский диктатор Владимир Путин объявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.