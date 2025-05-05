Евросоюз окончательно откажется от российского газа — когда именно

Европейский Союз намерен полностью отказаться от импорта российского газа до 2027 года. Детали будущей стратегии ЕС уже разработаны.

ЕС планирует полностью отказаться от российского газа

Европейский Союз готовится к полному запрету импорта российского газа как трубопроводного, так и сжиженного до конца 2027 года.

Соответствующую инициативу планируется официально представить в июне, сообщают источники издания, знакомые с деталями предложения.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны блока сократили закупки российского газа с более чем 40% до примерно 19% от общего импорта.

Но, несмотря на это, ЕС до сих пор зависит от российского СПГ, объемы которого выросли до рекордного уровня. Поделиться

Особую сложность составляют долгосрочные контракты с пунктами "бери или платы", не позволяющие европейским компаниям легко отказаться от закупок.

Согласно предварительному плану, Еврокомиссия предложит запретить новые газовые соглашения с РФ и спотовые контракты уже с 2025 года.

В следующем этапе под ограничения подпадут и действующие долгосрочные контракты — окончательный запрет должен вступить в силу до конца 2027 года.

Переговоры с Вашингтоном по расширению поставок продолжаются в рамках более широких торговых договоренностей с командой Дональда Трампа.

По словам источников медиа, отказ от российского газа не должен существенно повлиять на цены или энергетическую безопасность ЕС — на рынке ожидается рост глобального предложения СПГ в ближайшие годы.