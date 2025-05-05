Евросоюз окончательно откажется от российского газа — когда именно

Европейский Союз намерен полностью отказаться от импорта российского газа до 2027 года. Детали будущей стратегии ЕС уже разработаны.
Главные тезисы
- Европейский Союз намерен полностью отказаться от импорта российского газа до 2027 года.
- Новая стратегия ЕС включает запрет на все виды импорта российского газа, включая СПГ и трубопроводный газ.
- Политика запрета новых газовых соглашений и спотовых контрактов с РФ планируется ввести уже к 2025 году.
ЕС планирует полностью отказаться от российского газа
Европейский Союз готовится к полному запрету импорта российского газа как трубопроводного, так и сжиженного до конца 2027 года.
Соответствующую инициативу планируется официально представить в июне, сообщают источники издания, знакомые с деталями предложения.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны блока сократили закупки российского газа с более чем 40% до примерно 19% от общего импорта.
Особую сложность составляют долгосрочные контракты с пунктами "бери или платы", не позволяющие европейским компаниям легко отказаться от закупок.
Согласно предварительному плану, Еврокомиссия предложит запретить новые газовые соглашения с РФ и спотовые контракты уже с 2025 года.
В следующем этапе под ограничения подпадут и действующие долгосрочные контракты — окончательный запрет должен вступить в силу до конца 2027 года.
Переговоры с Вашингтоном по расширению поставок продолжаются в рамках более широких торговых договоренностей с командой Дональда Трампа.
По словам источников медиа, отказ от российского газа не должен существенно повлиять на цены или энергетическую безопасность ЕС — на рынке ожидается рост глобального предложения СПГ в ближайшие годы.
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