Евросоюз окончательно откажется от российского газа — когда именно
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Экономика
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Евросоюз окончательно откажется от российского газа — когда именно

газ РФ
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Источник:  Bloomberg

Европейский Союз намерен полностью отказаться от импорта российского газа до 2027 года. Детали будущей стратегии ЕС уже разработаны.

Главные тезисы

  • Европейский Союз намерен полностью отказаться от импорта российского газа до 2027 года.
  • Новая стратегия ЕС включает запрет на все виды импорта российского газа, включая СПГ и трубопроводный газ.
  • Политика запрета новых газовых соглашений и спотовых контрактов с РФ планируется ввести уже к 2025 году.

ЕС планирует полностью отказаться от российского газа

Европейский Союз готовится к полному запрету импорта российского газа как трубопроводного, так и сжиженного до конца 2027 года.

Соответствующую инициативу планируется официально представить в июне, сообщают источники издания, знакомые с деталями предложения.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны блока сократили закупки российского газа с более чем 40% до примерно 19% от общего импорта.

Но, несмотря на это, ЕС до сих пор зависит от российского СПГ, объемы которого выросли до рекордного уровня.

Особую сложность составляют долгосрочные контракты с пунктами "бери или платы", не позволяющие европейским компаниям легко отказаться от закупок.

Согласно предварительному плану, Еврокомиссия предложит запретить новые газовые соглашения с РФ и спотовые контракты уже с 2025 года.

В следующем этапе под ограничения подпадут и действующие долгосрочные контракты — окончательный запрет должен вступить в силу до конца 2027 года.

Переговоры с Вашингтоном по расширению поставок продолжаются в рамках более широких торговых договоренностей с командой Дональда Трампа.

По словам источников медиа, отказ от российского газа не должен существенно повлиять на цены или энергетическую безопасность ЕС — на рынке ожидается рост глобального предложения СПГ в ближайшие годы.

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