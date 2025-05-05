Євросоюз остаточно відмовиться від російського газу — коли саме

Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року. Деталі майбутньої стратегії ЄС вже розроблені.

ЄС планує повністю відмовитися від російського газу

Європейський Союз готується до повної заборони імпорту російського газу — як трубопровідного, так і зрідженого до кінця 2027 року.

Відповідну ініціативу планують офіційно представити в червні, повідомляють джерела видання, знайомі з деталями пропозиції.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни блоку скоротили закупівлі російського газу з понад 40% до приблизно 19% від загального імпорту.

Та попри це, ЄС досі залежить від російського ЗПГ, обсяги якого зросли до рекордного рівня. Поширити

Особливу складність становлять довгострокові контракти з пунктами "бери або плати", які не дозволяють європейським компаніям легко відмовитись від закупівель.

Згідно з попереднім планом, Єврокомісія запропонує заборонити нові газові угоди з РФ та спотові контракти вже з 2025 року.

У наступному етапі під обмеження підпадуть і чинні довгострокові контракти — остаточна заборона має набути чинності до кінця 2027 року.

Переговори з Вашингтоном щодо розширення поставок тривають у межах ширших торгівельних домовленостей із командою Дональда Трампа.

За словами джерел медіа, відмова від російського газу не повинна суттєво вплинути на ціни чи енергетичну безпеку ЄС — на ринку очікується зростання глобальної пропозиції ЗПГ найближчими роками.