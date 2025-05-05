Євросоюз остаточно відмовиться від російського газу — коли саме

Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року. Деталі майбутньої стратегії ЄС вже розроблені.
Головні тези:
- Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.
- Нова стратегія ЄС передбачає заборону усіх видів імпорту російського газу, включаючи ЗПГ та трубопровідний газ.
- Попередні плани включають заборону нових газових угод та спотових контрактів вже з 2025 року, а також обмеження діючих довгострокових контрактів до 2027.
ЄС планує повністю відмовитися від російського газу
Європейський Союз готується до повної заборони імпорту російського газу — як трубопровідного, так і зрідженого до кінця 2027 року.
Відповідну ініціативу планують офіційно представити в червні, повідомляють джерела видання, знайомі з деталями пропозиції.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни блоку скоротили закупівлі російського газу з понад 40% до приблизно 19% від загального імпорту.
Особливу складність становлять довгострокові контракти з пунктами "бери або плати", які не дозволяють європейським компаніям легко відмовитись від закупівель.
Згідно з попереднім планом, Єврокомісія запропонує заборонити нові газові угоди з РФ та спотові контракти вже з 2025 року.
У наступному етапі під обмеження підпадуть і чинні довгострокові контракти — остаточна заборона має набути чинності до кінця 2027 року.
Переговори з Вашингтоном щодо розширення поставок тривають у межах ширших торгівельних домовленостей із командою Дональда Трампа.
За словами джерел медіа, відмова від російського газу не повинна суттєво вплинути на ціни чи енергетичну безпеку ЄС — на ринку очікується зростання глобальної пропозиції ЗПГ найближчими роками.
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