Євросоюз остаточно відмовиться від російського газу — коли саме
Категорія
Економіка
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Євросоюз остаточно відмовиться від російського газу — коли саме

газ РФ
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Джерело:  Bloomberg

Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року. Деталі майбутньої стратегії ЄС вже розроблені.

Головні тези:

  • Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.
  • Нова стратегія ЄС передбачає заборону усіх видів імпорту російського газу, включаючи ЗПГ та трубопровідний газ.
  • Попередні плани включають заборону нових газових угод та спотових контрактів вже з 2025 року, а також обмеження діючих довгострокових контрактів до 2027.

ЄС планує повністю відмовитися від російського газу

Європейський Союз готується до повної заборони імпорту російського газу — як трубопровідного, так і зрідженого до кінця 2027 року.

Відповідну ініціативу планують офіційно представити в червні, повідомляють джерела видання, знайомі з деталями пропозиції.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни блоку скоротили закупівлі російського газу з понад 40% до приблизно 19% від загального імпорту.

Та попри це, ЄС досі залежить від російського ЗПГ, обсяги якого зросли до рекордного рівня.

Особливу складність становлять довгострокові контракти з пунктами "бери або плати", які не дозволяють європейським компаніям легко відмовитись від закупівель.

Згідно з попереднім планом, Єврокомісія запропонує заборонити нові газові угоди з РФ та спотові контракти вже з 2025 року.

У наступному етапі під обмеження підпадуть і чинні довгострокові контракти — остаточна заборона має набути чинності до кінця 2027 року.

Переговори з Вашингтоном щодо розширення поставок тривають у межах ширших торгівельних домовленостей із командою Дональда Трампа.

За словами джерел медіа, відмова від російського газу не повинна суттєво вплинути на ціни чи енергетичну безпеку ЄС — на ринку очікується зростання глобальної пропозиції ЗПГ найближчими роками.

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