Трамп заявив про "потенційно великий день для РФ та України"

Президент США Дональд Трамп емоційно відреагував на візиту лідерів "коаліції рішучих" до Києва та нічне звернення російського диктатора Володимира Путіна. На тлі останніх подій очільник Білого дому заговорив про "потенційно великий день" для України та Росії та про завершення війни.
Головні тези:
- Президент США заявив про готовність працювати як з Києвом, так і з Москвою для досягнення миру.
- Російський диктатор Володимир Путін оголосив про бажання провести прямі переговори з Україною у Стамбулі.
Трамп вважає, що незабаром зможе зупинити війну
Що важливо розуміти, американський лідер не уточнив: він відреагував на обидві події, чи на одну з них.
За словами очільника Білого дому, він продовжить працювати і з Києвом, і з Москвою, щоб це сталося якомога швидше.
Що важливо розуміти, під час нічного звернення 11 травня російський диктатор Володимир Путін оголосив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
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