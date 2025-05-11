Трамп заявив про "потенційно великий день для РФ та України"

Президент США Дональд Трамп емоційно відреагував на візиту лідерів "коаліції рішучих" до Києва та нічне звернення російського диктатора Володимира Путіна. На тлі останніх подій очільник Білого дому заговорив про "потенційно великий день" для України та Росії та про завершення війни.

Трамп вважає, що незабаром зможе зупинити війну

Що важливо розуміти, американський лідер не уточнив: він відреагував на обидві події, чи на одну з них.

Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, якщо ця нескінченна "кривава баня" нарешті, сподіваємось, закінчиться. Це буде зовсім новий і набагато кращий світ. Дональд Трамп Президент США

За словами очільника Білого дому, він продовжить працювати і з Києвом, і з Москвою, щоб це сталося якомога швидше.

США хочуть натомість зосередитися на Відбудові та Торгівлі. Величезний тиждень попереду! — додав Трамп. Поширити

Що важливо розуміти, під час нічного звернення 11 травня російський диктатор Володимир Путін оголосив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.