"Это хороший знак". Зеленский впервые отреагировал на заявление Путина

11 мая украинский лидер Владимир Зеленский ответил на предложение российского диктатора Владимира Путина по поводу проведения прямых переговоров Украины и РФ в Турции.

Зеленский назвал свое условие

Как уже упоминалось ранее, во время ночного обращения российский диктатор Владимир Путин неожиданно заявил, что якобы готов к "прямым переговорам" с Украиной без предварительных условий.

По его словам, они могут пройти в Стамбуле (Турция) 15 мая.

Предлагаем возобновить прямые переговоры с Киевским режимом в четверг, 15 мая в Стамбуле, где они были прерваны, заявил Путина. Поделиться

На это предложение ответил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подтвердил, что Украина готова встречаться с Россией, если с 12 мая он остановит огонь на фронте и за его пределами.