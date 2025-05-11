"Это хороший знак". Зеленский впервые отреагировал на заявление Путина

11 мая украинский лидер Владимир Зеленский ответил на предложение российского диктатора Владимира Путина по поводу проведения прямых переговоров Украины и РФ в Турции.
Главные тезисы
- Зеленский напомнил Путину, что первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня.
- Лишь после него Украина готова встретиться с Россией для прямых переговоров.
Зеленский назвал свое условие
Как уже упоминалось ранее, во время ночного обращения российский диктатор Владимир Путин неожиданно заявил, что якобы готов к "прямым переговорам" с Украиной без предварительных условий.
По его словам, они могут пройти в Стамбуле (Турция) 15 мая.
На это предложение ответил украинский лидер Владимир Зеленский.
Он подтвердил, что Украина готова встречаться с Россией, если с 12 мая он остановит огонь на фронте и за его пределами.
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