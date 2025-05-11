"Это хороший знак". Зеленский впервые отреагировал на заявление Путина
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"Это хороший знак". Зеленский впервые отреагировал на заявление Путина

Владимир Зеленский
Зеленский назвал свое условие
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11 мая украинский лидер Владимир Зеленский ответил на предложение российского диктатора Владимира Путина по поводу проведения прямых переговоров Украины и РФ в Турции.

Главные тезисы

  • Зеленский напомнил Путину, что первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня.
  • Лишь после него Украина готова встретиться с Россией для прямых переговоров.

Зеленский назвал свое условие

Как уже упоминалось ранее, во время ночного обращения российский диктатор Владимир Путин неожиданно заявил, что якобы готов к "прямым переговорам" с Украиной без предварительных условий.

По его словам, они могут пройти в Стамбуле (Турция) 15 мая.

Предлагаем возобновить прямые переговоры с Киевским режимом в четверг, 15 мая в Стамбуле, где они были прерваны, заявил Путина.

На это предложение ответил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подтвердил, что Украина готова встречаться с Россией, если с 12 мая он остановит огонь на фронте и за его пределами.

Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться, — заявил Владимир Зеленский

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