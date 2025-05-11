"Це хороший знак". Зеленський уперше відреагував на заяву Путіна

11 травня український лідер Володимир Зеленський відповів на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо проведення прямих переговорів України та РФ у Туреччині.
Головні тези:
- Зеленський нагадав Путіну, що перший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.
- Лише після нього Україна готова зустрітися з Росією для прямих перемовин.
Зеленський назвав свою умову
Як уже згадувалося раніше, під час нічного звернення російський диктатор Володимир Путін неочікувано заявив, що нібито готовий до "прямих переговорів" з Україною без попередніх умов.
За його словами, вони можуть відбутися у Стамбулі (Туреччина) 15 травня.
На цю пропозицію уже відповів український лідер Володимир Зеленський.
Він підтвердив, що Україна готова зустрічатися з Росією, якщо та з 12 травня зупинить вогонь на фронті та поза його межами.
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