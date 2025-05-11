"Це хороший знак". Зеленський уперше відреагував на заяву Путіна

11 травня український лідер Володимир Зеленський відповів на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо проведення прямих переговорів України та РФ у Туреччині.

Зеленський назвав свою умову

Як уже згадувалося раніше, під час нічного звернення російський диктатор Володимир Путін неочікувано заявив, що нібито готовий до "прямих переговорів" з Україною без попередніх умов.

За його словами, вони можуть відбутися у Стамбулі (Туреччина) 15 травня.

Пропонуємо відновити прямі переговори з Київським режимом у четвер, 15 травня у Стамбулі, де вони були перервані, — заявив Путіна. Поширити

На цю пропозицію уже відповів український лідер Володимир Зеленський.

Він підтвердив, що Україна готова зустрічатися з Росією, якщо та з 12 травня зупинить вогонь на фронті та поза його межами.