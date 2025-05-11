"Це хороший знак". Зеленський уперше відреагував на заяву Путіна
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"Це хороший знак". Зеленський уперше відреагував на заяву Путіна

Володимир Зеленський
Зеленський назвав свою умову
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11 травня український лідер Володимир Зеленський відповів на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо проведення прямих переговорів України та РФ у Туреччині.

Головні тези:

  • Зеленський нагадав Путіну, що перший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.
  • Лише після нього Україна готова зустрітися з Росією для прямих перемовин.

Зеленський назвав свою умову

Як уже згадувалося раніше, під час нічного звернення російський диктатор Володимир Путін неочікувано заявив, що нібито готовий до "прямих переговорів" з Україною без попередніх умов.

За його словами, вони можуть відбутися у Стамбулі (Туреччина) 15 травня.

Пропонуємо відновити прямі переговори з Київським режимом у четвер, 15 травня у Стамбулі, де вони були перервані, — заявив Путіна.

На цю пропозицію уже відповів український лідер Володимир Зеленський.

Він підтвердив, що Україна готова зустрічатися з Росією, якщо та з 12 травня зупинить вогонь на фронті та поза його межами.

Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню — повне, тривале й надійне, — починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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