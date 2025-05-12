Перемир'я або нові санкції. Макрон жорстко звернувся до Путіна

Країни Заходу задали для Росії часові рамки, щоб відповісти на пропозицію про 30-денне перемир'я. Якщо цього не станеться, санкції проти агресора посилять.

Макрон жорстко звернувся до Путіна

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Сьогодні вдень я буду розмовляти з (президентом України — ред.) Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами. Ми задали рамки, все ясно. Еммануель Макрон Президент Франції

Він нагадав, що глава української держави погодився на безумовне перемир'я з Росією на 30 днів після відповідної пропозиції США. При цьому вчора, 11 травня, Зеленський заявив про готовність провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі. Це вже вдруге, коли президент України "пішов на серйозні поступки".

Тепер ми всі повинні бути розсудливими. Або Росія, пан Путін (нелегітимний президент РФ Володимир Путін — ред.), налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити ще більше санкцій. Поширити

Нагадаємо, раніше представник німецького уряду Стефан Корнеліус наголосив, що у Росії є час до кінця дня, щоб погодиться на перемир'я з Україною на 30 днів.

За його словами, якщо Москва відмовиться від такої пропозиції, то Європа почне підготовку до санкцій.

Своєю чергою прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, реагуючи на таку заяву, розповів, що Росія буцімто не сприймає ультиматуми.