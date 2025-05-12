Німеччина поставила ультиматум Путіну щодо перемир'я у війні проти України

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін повинен відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня 12 травня.
Головні тези:
- Німеччина встановила ультиматум для Путіна щодо припинення війни в Україні до 12 травня.
- У разі відмови РФ готуються нові санкції, які можуть бути введені до кінця дня.
- Вашингтон пропонує 30-денне перемир'я на лінії фронту, але Путін виставив свої умови.
Німеччина поставила ультиматум Росії: що сталося
За словами речника німецького уряду Стефана Корнеліуса, Німеччина попередила, що "годинник цокає".
Якщо Москва не прийме цю вимогу, "почнеться підготовка" до нових санкцій.
Нагадаємо, Вашингтон пропонує Києву та Москві оголосити 30-денне перемир’я на лінії фронту. Водночас президент РФ Володимир Путін висуває зустрічні умови: зупинити мобілізацію в Україні та припинити постачання зброї з боку західних країн.
Під час саміту в Києві 10 травня лідери країн-учасниць "Коаліції рішучих" встановили для Росії дедлайн щодо погодження 30-денного перемир’я. У разі відмови агресору загрожує новий пакет міжнародних санкцій.
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