Німеччина поставила ультиматум Путіну щодо перемир'я у війні проти України
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Німеччина поставила ультиматум Путіну щодо перемир'я у війні проти України

Путін
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Джерело:  The Guardian

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін повинен відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня 12 травня.

Головні тези:

  • Німеччина встановила ультиматум для Путіна щодо припинення війни в Україні до 12 травня.
  • У разі відмови РФ готуються нові санкції, які можуть бути введені до кінця дня.
  • Вашингтон пропонує 30-денне перемир'я на лінії фронту, але Путін виставив свої умови.

Німеччина поставила ультиматум Росії: що сталося

За словами речника німецького уряду Стефана Корнеліуса, Німеччина попередила, що "годинник цокає".

Якщо Москва не прийме цю вимогу, "почнеться підготовка" до нових санкцій.

У нас ще є 12 годин до кінця дня, і якщо до того часу не буде укладено перемир'я, європейська сторона розпочне підготовку до санкцій, — сказав Корнеліус.

Нагадаємо, Вашингтон пропонує Києву та Москві оголосити 30-денне перемир’я на лінії фронту. Водночас президент РФ Володимир Путін висуває зустрічні умови: зупинити мобілізацію в Україні та припинити постачання зброї з боку західних країн.

Під час саміту в Києві 10 травня лідери країн-учасниць "Коаліції рішучих" встановили для Росії дедлайн щодо погодження 30-денного перемир’я. У разі відмови агресору загрожує новий пакет міжнародних санкцій.

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