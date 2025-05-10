Війна РФ проти України. Зеленський зробив заяву щодо 30-денного перемир'я

"Коаліція охочих" підтримала безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися з 12 травня.

Зеленський зробив заяву щодо 30-денного перемир'я

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час заяви за результатами Саміту "Коаліції охочих".

Сьогодні в Києві дуже важливий формат, важлива зустріч, дуже важливий сигнал. Керівники Франції, Британії, Німеччини та Польщі — дійсно united Europe and Ukraine. Саме так, об'єднуючи інших, ми робимо все, щоб наблизити реальний мир, гарантувати безпеку довгостроково за участю п'ятьох тут, а також за участю наших друзів, партнерів, керівників ще з 30 країн Євросоюзу і НАТО онлайн. Ми обговорювали те, що потрібно якнайшвидше заради миру. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський заявив. що досягнуто найголовнішого результату — з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає - без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним у повітрі, на морі та на суші.

Зеленський зауважив, що моніторинг припинення вогню буде забезпечено в координації зі США. Водночас він наголосив, що припинення вогню має тривати саме 30 днів, щоб "дати реальний шанс дипломатії". За його словами, упродовж цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.

Ми вітаємо те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі — не лише країни Європи, а й Сполучені Штати Америки, які запропонували це першими, до речі, ще 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії. Ми домовилися, що чітким пріоритетом є зміцнення сил оборони та безпеки України, як головна гарантія суверенітету й безпеки України. Ключовим елементом гарантії безпеки також має стати контингент підтримки. Поширити

Водночас Президент акцентував: якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути посилені санкції проти енергетичного сектору та банківської системи РФ.

Триває підготовка сильного 17-го пакету санкцій Європейського Союзу. Він буде скоординований із санкціями Великобританії, Норвегії, США. Ми вітаємо сьогоднішній сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку.

Зеленський додав, що під час зустрічі Україна та партнери домовились продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів Росії. За його словами, про це йтиметься на наступному саміті G7.

Щойно ми всі разом говорили з президентом Трампом, ми погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне безумовне припинення вогню дуже потрібно. Відповідальність за відмову (Росії - ред.) дуже потрібна. В умовах такого припинення вогню ми можемо разом погодити фундамент настання миру. Я дякую всім, хто підтримує достойне закінчення цієї війни.

Глава держави зауважив, що Україна на різних рівнях працює зі Штатами та "має дуже продуктивний діалог з президентом Трампом і зв'язок із командою".