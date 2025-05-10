Війна РФ проти України. Зеленський зробив заяву щодо 30-денного перемир'я

"Коаліція охочих" підтримала безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися з 12 травня.
Головні тези:
- Зеленський оголосив про повне і безумовне припинення вогню на 30 днів в Україні.
- Ініціатива спрямована на наближення реального миру та гарантування безпеки в регіоні.
- Міжнародна спільнота, включаючи США, висловила підтримку цій ініціативі.
- За невиконання умов припинення вогню Росією передбачено посилення санкцій щодо її енергетичного сектору та банківської системи.
Зеленський зробив заяву щодо 30-денного перемир'я
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час заяви за результатами Саміту "Коаліції охочих".
Зеленський заявив. що досягнуто найголовнішого результату — з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.
Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає - без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним у повітрі, на морі та на суші.
Зеленський зауважив, що моніторинг припинення вогню буде забезпечено в координації зі США. Водночас він наголосив, що припинення вогню має тривати саме 30 днів, щоб "дати реальний шанс дипломатії". За його словами, упродовж цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.
Водночас Президент акцентував: якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути посилені санкції проти енергетичного сектору та банківської системи РФ.
Триває підготовка сильного 17-го пакету санкцій Європейського Союзу. Він буде скоординований із санкціями Великобританії, Норвегії, США. Ми вітаємо сьогоднішній сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку.
Зеленський додав, що під час зустрічі Україна та партнери домовились продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів Росії. За його словами, про це йтиметься на наступному саміті G7.
Щойно ми всі разом говорили з президентом Трампом, ми погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне безумовне припинення вогню дуже потрібно. Відповідальність за відмову (Росії - ред.) дуже потрібна. В умовах такого припинення вогню ми можемо разом погодити фундамент настання миру. Я дякую всім, хто підтримує достойне закінчення цієї війни.
Глава держави зауважив, що Україна на різних рівнях працює зі Штатами та "має дуже продуктивний діалог з президентом Трампом і зв'язок із командою".
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