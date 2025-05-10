Война РФ против Украины. Зеленский сделал заявление о 30-дневном перемирии

"Коалиция желающих" поддержала безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, которое должно начаться с 12 мая.
Главные тезисы
- Президент Украины объявил о полном и безусловном прекращении огня на 30 дней
- Заявление было сделано в результате саммита “Коалиции желающих”.
- США и страны Европы поддерживают требование прекращения огня в Украине.
- Если Россия откажется от перемирия, будут усилены санкции против ее энергетического сектора и банковской системы.
Зеленский сделал заявление о 30-дневном перемирии
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время заявления по результатам саммита "Коалиции желающих".
Зеленский заявил. что достигнут самый главный результат — с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.
Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в США. Безусловное прекращение огня означает — без всяких условий. Попытка выдвинуть любые условия свидетельствует о намерении затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим в воздухе, море и на суше.
Зеленский заметил, что мониторинг прекращения огня будет обеспечен в координации с США. В то же время он подчеркнул, что прекращение огня должно продолжаться именно 30 дней, чтобы "дать реальный шанс дипломатии". По его словам, в течение этого времени работа будет сосредоточена на определении общественных, политических и гуманитарных основ мира.
В то же время, Президент акцентировал: если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, должны быть усилены санкции против энергетического сектора и банковской системы РФ.
Продолжается подготовка 17-го пакета санкций Европейского Союза. Он будет скоординирован с санкциями Великобритании, Норвегии, США. Мы приветствуем сегодняшний сигнал Канады об усилении санкций с их стороны.
Зеленский добавил, что во время встречи Украина и партнеры договорились продолжить работу по эффективному использованию замороженных активов России. По его словам, об этом пойдет речь на следующем саммите G7.
Как только мы все вместе говорили с президентом Трампом, мы согласовали наш общий взгляд, наши дальнейшие действия. Полное безусловное прекращение огня очень нужно. Ответственность за отказ (России — ред.) очень нужна. В условиях такого прекращения огня мы можем вместе согласовать фундамент пришествия мира. Я благодарю всех, кто поддерживает достойное окончание этой войны.
Глава государства отметил, что Украина на разных уровнях работает со Штатами и "имеет очень продуктивный диалог с президентом Трампом и связь с командой".
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