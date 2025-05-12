Германия поставила ультиматум Путину насчет перемирия в войне против Украины

Нелегитимный президент России Владимир Путин должен ответить на предложение по прекращению огня в Украине до конца дня 12 мая.
Главные тезисы
- Германия установила ультиматум Путину по поводу прекращения войны в Украине до 12 мая.
- В случае отказа России готовятся новые санкции, которые могут быть введены до конца дня.
- Вашингтон предлагает 30-дневное перемирие на линии фронта, однако Путин выдвигает свои условия.
Германия поставила ультиматум России: что произошло
По словам представителя немецкого правительства Стефана Корнелиуса, Германия предупредила, что "часы тикают".
Если Москва не примет это требование, начнется подготовка к новым санкциям.
Напомним, Вашингтон предлагает Киеву и Москве объявить 30-дневное перемирие на линии фронта. В то же время, президент РФ Владимир Путин выдвигает встречные условия: остановить мобилизацию в Украине и прекратить поставки оружия со стороны западных стран.
Во время саммита в Киеве 10 мая лидеры стран-участниц "Коалиции решительных" установили для России дедлайн по согласованию 30-дневного перемирия. В случае отказа агрессору грозит новый пакет международных санкций.
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