Германия поставила ультиматум Путину насчет перемирия в войне против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Германия поставила ультиматум Путину насчет перемирия в войне против Украины

Путин
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Источник:  The Guardian

Нелегитимный президент России Владимир Путин должен ответить на предложение по прекращению огня в Украине до конца дня 12 мая.

Главные тезисы

  • Германия установила ультиматум Путину по поводу прекращения войны в Украине до 12 мая.
  • В случае отказа России готовятся новые санкции, которые могут быть введены до конца дня.
  • Вашингтон предлагает 30-дневное перемирие на линии фронта, однако Путин выдвигает свои условия.

Германия поставила ультиматум России: что произошло

По словам представителя немецкого правительства Стефана Корнелиуса, Германия предупредила, что "часы тикают".

Если Москва не примет это требование, начнется подготовка к новым санкциям.

У нас еще есть 12 часов до конца дня, и если к тому времени не будет заключено перемирие, европейская сторона приступит к подготовке к санкциям, — сказал Корнелиус.

Напомним, Вашингтон предлагает Киеву и Москве объявить 30-дневное перемирие на линии фронта. В то же время, президент РФ Владимир Путин выдвигает встречные условия: остановить мобилизацию в Украине и прекратить поставки оружия со стороны западных стран.

Во время саммита в Киеве 10 мая лидеры стран-участниц "Коалиции решительных" установили для России дедлайн по согласованию 30-дневного перемирия. В случае отказа агрессору грозит новый пакет международных санкций.

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