Франція відправляє до України всю зброю виробництва 2025 року — Макрон

Франція продовжує надавати Україні військову допомогу. Зокрема, українським захисникам відправляють усю зброю, яку виробили у 2025 році.
Головні тези:
- Франція відправляє Україні все озброєння виробництва 2025 року для підтримки українських захисників.
- Президент Макрон наголошує на активній підтримці та потроєному виробництві зброї для України.
- Франція не обмежується лише постачанням зброї, але й активно залучається до підтримки українського військового потенціалу.
Франція потроїла виробництво зброї — Макрон
Про це в інтерв'ю TF1 заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Макрон, коментуючи військову допомогу Україні, наголосив, що відчуває величезну повагу і захоплення до українського народу, солдатів і керівництва. Але водночас модель французької армії не була розрахована на конфлікти високої інтенсивності на суші.
За його словами, Франція не може передати Україні те, чого не має, і те, що необхідно для її власної безпеки.
Макрон нагадав, що його країна передала Україні велику кількість снарядів і самохідні артилерійські установки Caesar, які українська армія визнала дуже ефективними.
Він уточнив, що деякі країни в контексті військової допомоги Україні були обмежені політичними міркуваннями — але це не стосується Франції.
Нагадаємо, Франція з початку повномасштабної війни допомагає Україні зброєю. Зокрема, Париж уже передав українським воїнам свої легкі танки AMX-10RC, далекобійні ракети SCALP та інше важливе озброєння.
Також нещодавно Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000. Це посилило захист українського неба від російських повітряних атак.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-