Франція відправляє до України всю зброю виробництва 2025 року — Макрон
Категорія
Світ
Дата публікації

Франція відправляє до України всю зброю виробництва 2025 року — Макрон

Макрон
Джерело:  online.ua

Франція продовжує надавати Україні військову допомогу. Зокрема, українським захисникам відправляють усю зброю, яку виробили у 2025 році.

Головні тези:

  • Франція відправляє Україні все озброєння виробництва 2025 року для підтримки українських захисників.
  • Президент Макрон наголошує на активній підтримці та потроєному виробництві зброї для України.
  • Франція не обмежується лише постачанням зброї, але й активно залучається до підтримки українського військового потенціалу.

Франція потроїла виробництво зброї — Макрон

Про це в інтерв'ю TF1 заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Макрон, коментуючи військову допомогу Україні, наголосив, що відчуває величезну повагу і захоплення до українського народу, солдатів і керівництва. Але водночас модель французької армії не була розрахована на конфлікти високої інтенсивності на суші.

Тому ми віддали все, що мали. Ба більше — ми почали виробляти значно більше і значно швидше. Це та сама "економіка воєнного часу".

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

За його словами, Франція не може передати Україні те, чого не має, і те, що необхідно для її власної безпеки.

Макрон нагадав, що його країна передала Україні велику кількість снарядів і самохідні артилерійські установки Caesar, які українська армія визнала дуже ефективними.

Ми не тільки передали все, що могли, — ми потроїли виробництво. І цього року все, що ми виробляємо, відправляється в Україну. Ми навіть повернули гармати, які раніше продали іншим країнам, щоб передати їх Україні.

Він уточнив, що деякі країни в контексті військової допомоги Україні були обмежені політичними міркуваннями — але це не стосується Франції.

Нагадаємо, Франція з початку повномасштабної війни допомагає Україні зброєю. Зокрема, Париж уже передав українським воїнам свої легкі танки AMX-10RC, далекобійні ракети SCALP та інше важливе озброєння.

Також нещодавно Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000. Це посилило захист українського неба від російських повітряних атак.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон озвучив найголовнішу гарантію безпеки для України
Макрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки миротворців Європа може ввести в Україну — прогноз Макрона
Макрон розставив всі крапки над “і”
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Перемир'я або нові санкції. Макрон жорстко звернувся до Путіна
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?