Франція відправляє до України всю зброю виробництва 2025 року — Макрон

Франція потроїла виробництво зброї — Макрон

Про це в інтерв'ю TF1 заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Макрон, коментуючи військову допомогу Україні, наголосив, що відчуває величезну повагу і захоплення до українського народу, солдатів і керівництва. Але водночас модель французької армії не була розрахована на конфлікти високої інтенсивності на суші.

Тому ми віддали все, що мали. Ба більше — ми почали виробляти значно більше і значно швидше. Це та сама "економіка воєнного часу". Еммануель Макрон Президент Франції

За його словами, Франція не може передати Україні те, чого не має, і те, що необхідно для її власної безпеки.

Макрон нагадав, що його країна передала Україні велику кількість снарядів і самохідні артилерійські установки Caesar, які українська армія визнала дуже ефективними.

Ми не тільки передали все, що могли, — ми потроїли виробництво. І цього року все, що ми виробляємо, відправляється в Україну. Ми навіть повернули гармати, які раніше продали іншим країнам, щоб передати їх Україні. Поширити

Він уточнив, що деякі країни в контексті військової допомоги Україні були обмежені політичними міркуваннями — але це не стосується Франції.

Нагадаємо, Франція з початку повномасштабної війни допомагає Україні зброєю. Зокрема, Париж уже передав українським воїнам свої легкі танки AMX-10RC, далекобійні ракети SCALP та інше важливе озброєння.

Також нещодавно Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000. Це посилило захист українського неба від російських повітряних атак.