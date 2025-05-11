Скільки миротворців Європа може ввести в Україну — прогноз Макрона
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки миротворців Європа може ввести в Україну — прогноз Макрона

Макрон розставив всі крапки над “і”
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Джерело:  Le Parisien

За словами французького лідера Емманюеля Макрона, він, як і раніше, підтримує ідею розгортання іноземних військ в Україні. Глава республіки наголосив, що йтиметься про "кілька тисяч, але не кілька сотень" миротворців.

Головні тези:

  • Головна ціль розгорнення в Україні іноземних військ - забезпечення присутності для підтримки та демонстрація солідарності.
  • Макрон вважає, що авторитет не залежить від кількості військових.

Макрон розставив всі крапки над “і”

На переконання президента Франції, введення миротворців в Україну є вкрай важливим етапом для "стабілізації ситуації" після припинення вогню на фронті.

Він також наголосив, що авторитет не залежить від кількості.

Окрім того, Макрон нагадав, що найбільша армія в Європі – це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців.

Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне – це наявність військ в Україні.

Журналісти поцікавилися у французького лідера, якою може бути кількість розгорнутих в Україні іноземних бійців.

За його словами, це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч.

Йдеться не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, у повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Перш за все, ми там, щоб продемонструвати солідарність.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

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