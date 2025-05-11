Скільки миротворців Європа може ввести в Україну — прогноз Макрона

За словами французького лідера Емманюеля Макрона, він, як і раніше, підтримує ідею розгортання іноземних військ в Україні. Глава республіки наголосив, що йтиметься про "кілька тисяч, але не кілька сотень" миротворців.
Головні тези:
- Головна ціль розгорнення в Україні іноземних військ - забезпечення присутності для підтримки та демонстрація солідарності.
- Макрон вважає, що авторитет не залежить від кількості військових.
Макрон розставив всі крапки над “і”
На переконання президента Франції, введення миротворців в Україну є вкрай важливим етапом для "стабілізації ситуації" після припинення вогню на фронті.
Він також наголосив, що авторитет не залежить від кількості.
Окрім того, Макрон нагадав, що найбільша армія в Європі – це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців.
Журналісти поцікавилися у французького лідера, якою може бути кількість розгорнутих в Україні іноземних бійців.
За його словами, це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч.
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