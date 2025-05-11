Скільки миротворців Європа може ввести в Україну — прогноз Макрона

За словами французького лідера Емманюеля Макрона, він, як і раніше, підтримує ідею розгортання іноземних військ в Україні. Глава республіки наголосив, що йтиметься про "кілька тисяч, але не кілька сотень" миротворців.

Макрон розставив всі крапки над “і”

На переконання президента Франції, введення миротворців в Україну є вкрай важливим етапом для "стабілізації ситуації" після припинення вогню на фронті.

Він також наголосив, що авторитет не залежить від кількості.

Окрім того, Макрон нагадав, що найбільша армія в Європі – це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців.

Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне – це наявність військ в Україні. Поширити

Журналісти поцікавилися у французького лідера, якою може бути кількість розгорнутих в Україні іноземних бійців.

За його словами, це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч.