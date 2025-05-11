В Естонії помітили зміну політики США стосовно Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

В Естонії помітили зміну політики США стосовно Росії

США повертаються на правильний шлях
Read in English
Джерело:  ERR

За словами прем’єра Естонії Крістена Міхала, який брав участь у зустрічі "коаліції рішучих" в онлайн-форматі, позиції Європи та США щодо тиску на країну-агресорку РФ знову зближуються.

Головні тези:

  • США не зможуть довго терпіти маніпуляції та ігри Кремля.
  • Зустріч “коаліції рішучих” підтвердила зближення позицій Брюсселю та Вашингтона стосовно Росії.

США повертаються на правильний шлях

Міхал відверто зізнався, що його дуже тішить той факт, що позиції Брюсселю та Вашингтона щодо чинення тиску на Росію знову зближуються.

Ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їхнім прагненням до 30-денного припинення вогню і спроможністю забезпечити дотримання санкцій і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії, — заявив прем’єр-міністр Естонії.

На переконання Крістена Міхала, команда американського лідера Дональда Трампа "стає трохи нетерплячою щодо цих російських "ігор".

Що важливо розуміти, за підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" наполягає на тому, щоб Росія погодилася на безумовне припинення вогню на 30 днів з 12 травня.

Після цього російський диктатор оголосив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Таким чином Путін фактично проігнорував пропозицію щодо 30-денного перемир’я.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп заявив про "потенційно великий день для РФ та України"
Donald Trump
Трамп вважає, що незабаром зможе зупинити війну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон жорстко відповів на пропозицію Путіна щодо України
Макрону не сподобалася нова ідея Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це хороший знак". Зеленський уперше відреагував на заяву Путіна
Володимир Зеленський
Зеленський назвав свою умову

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?