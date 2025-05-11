В Естонії помітили зміну політики США стосовно Росії

За словами прем’єра Естонії Крістена Міхала, який брав участь у зустрічі "коаліції рішучих" в онлайн-форматі, позиції Європи та США щодо тиску на країну-агресорку РФ знову зближуються.

США повертаються на правильний шлях

Міхал відверто зізнався, що його дуже тішить той факт, що позиції Брюсселю та Вашингтона щодо чинення тиску на Росію знову зближуються.

Ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їхнім прагненням до 30-денного припинення вогню і спроможністю забезпечити дотримання санкцій і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії, — заявив прем’єр-міністр Естонії. Поширити

На переконання Крістена Міхала, команда американського лідера Дональда Трампа "стає трохи нетерплячою щодо цих російських "ігор".

Що важливо розуміти, за підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" наполягає на тому, щоб Росія погодилася на безумовне припинення вогню на 30 днів з 12 травня.

Після цього російський диктатор оголосив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.