В Естонії помітили зміну політики США стосовно Росії

За словами прем’єра Естонії Крістена Міхала, який брав участь у зустрічі "коаліції рішучих" в онлайн-форматі, позиції Європи та США щодо тиску на країну-агресорку РФ знову зближуються.
Головні тези:
- США не зможуть довго терпіти маніпуляції та ігри Кремля.
- Зустріч “коаліції рішучих” підтвердила зближення позицій Брюсселю та Вашингтона стосовно Росії.
США повертаються на правильний шлях
Міхал відверто зізнався, що його дуже тішить той факт, що позиції Брюсселю та Вашингтона щодо чинення тиску на Росію знову зближуються.
На переконання Крістена Міхала, команда американського лідера Дональда Трампа "стає трохи нетерплячою щодо цих російських "ігор".
Що важливо розуміти, за підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" наполягає на тому, щоб Росія погодилася на безумовне припинення вогню на 30 днів з 12 травня.
Після цього російський диктатор оголосив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
Таким чином Путін фактично проігнорував пропозицію щодо 30-денного перемир’я.
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