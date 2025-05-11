В Эстонии заметили изменение политики США по отношению к России
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Политика
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В Эстонии заметили изменение политики США по отношению к России

США возвращаются на верный путь
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Источник:  ERR

По словам премьера Эстонии Кристена Михала, принимавшего участие во встрече "коалиции решительных" в онлайн-формате, позиции Европы и США касательно давления на страну-агрессорку РФ снова сближаются.

Главные тезисы

  • США не смогут долго терпеть манипуляции и игры Кремля.
  • Встреча "коалиции решительных" подтвердила сближение позиций Брюсселя и Вашингтона по отношению к России.

США возвращаются на верный путь

Михал откровенно признался, что его очень радует тот факт, что позиции Брюсселя и Вашингтона по оказанию давления на Россию снова сближаются.

Вероятно, мы достигли момента, когда США с их стремлением к 30-дневному прекращению огня и способности обеспечить соблюдение санкций и Европа с Украиной, возможно, начинают действовать сообща и точка приложения этого давления теперь смещается в сторону России, — заявил премьер-министр Эстонии.

По убеждению Кристена Михала, команда американского лидера Дональда Трампа "становится немного нетерпеливой по отношению к этим российским "играм".

Что важно понимать, по итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" настаивает, чтобы Россия согласилась на безусловное прекращение огня на 30 дней с 12 мая.

После этого российский диктатор объявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Таким образом Путин фактически проигнорировал предложение о 30-дневном перемирии.

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