По словам премьера Эстонии Кристена Михала, принимавшего участие во встрече "коалиции решительных" в онлайн-формате, позиции Европы и США касательно давления на страну-агрессорку РФ снова сближаются.
Главные тезисы
- США не смогут долго терпеть манипуляции и игры Кремля.
- Встреча "коалиции решительных" подтвердила сближение позиций Брюсселя и Вашингтона по отношению к России.
США возвращаются на верный путь
Михал откровенно признался, что его очень радует тот факт, что позиции Брюсселя и Вашингтона по оказанию давления на Россию снова сближаются.
По убеждению Кристена Михала, команда американского лидера Дональда Трампа "становится немного нетерпеливой по отношению к этим российским "играм".
Что важно понимать, по итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" настаивает, чтобы Россия согласилась на безусловное прекращение огня на 30 дней с 12 мая.
После этого российский диктатор объявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
Таким образом Путин фактически проигнорировал предложение о 30-дневном перемирии.
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