Сколько миротворцев Европа может ввести в Украину — прогноз Макрона
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько миротворцев Европа может ввести в Украину — прогноз Макрона

Макрон расставил все точки над "i"
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Источник:  Le Parisien

По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, он по-прежнему поддерживает идею развертывания иностранных войск в Украине. Глава республики подчеркнул, что речь пойдет о "несколько тысяч, а не нескольких сотнях" миротворцев.

Главные тезисы

  • Главная цель развертывания в Украине иностранных войск – обеспечение присутствия для поддержки и демонстрация солидарности.
  • Макрон считает, что авторитет не зависит от количества военных.

Макрон расставил все точки над "i"

По мнению президента Франции, введение миротворцев в Украину является крайне важным этапом для "стабилизации ситуации" после прекращения огня на фронте.

Он также подчеркнул, что авторитет не зависит от количества.

Кроме того, Макрон напомнил, что самая большая армия в Европе — это армия Украины, в которой миллион бойцов.

Никакая другая армия не может собрать такое количество людей. Главное — это наличие войск в Украине.

Журналисты поинтересовались у французского лидера, каким может быть количество развернутых в Украине иностранных бойцов.

По его словам, это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч.

Речь идет не о количестве. Речь идет о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки как вторая линия обороны в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта. Прежде всего мы там, чтобы продемонстрировать солидарность, — заявил Эммануэль Макрон.

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