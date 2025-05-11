Сколько миротворцев Европа может ввести в Украину — прогноз Макрона

По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, он по-прежнему поддерживает идею развертывания иностранных войск в Украине. Глава республики подчеркнул, что речь пойдет о "несколько тысяч, а не нескольких сотнях" миротворцев.
Главные тезисы
- Главная цель развертывания в Украине иностранных войск – обеспечение присутствия для поддержки и демонстрация солидарности.
- Макрон считает, что авторитет не зависит от количества военных.
Макрон расставил все точки над "i"
По мнению президента Франции, введение миротворцев в Украину является крайне важным этапом для "стабилизации ситуации" после прекращения огня на фронте.
Он также подчеркнул, что авторитет не зависит от количества.
Кроме того, Макрон напомнил, что самая большая армия в Европе — это армия Украины, в которой миллион бойцов.
Журналисты поинтересовались у французского лидера, каким может быть количество развернутых в Украине иностранных бойцов.
По его словам, это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч.
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