Сколько миротворцев Европа может ввести в Украину — прогноз Макрона

По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, он по-прежнему поддерживает идею развертывания иностранных войск в Украине. Глава республики подчеркнул, что речь пойдет о "несколько тысяч, а не нескольких сотнях" миротворцев.

Макрон расставил все точки над "i"

По мнению президента Франции, введение миротворцев в Украину является крайне важным этапом для "стабилизации ситуации" после прекращения огня на фронте.

Он также подчеркнул, что авторитет не зависит от количества.

Кроме того, Макрон напомнил, что самая большая армия в Европе — это армия Украины, в которой миллион бойцов.

Никакая другая армия не может собрать такое количество людей. Главное — это наличие войск в Украине. Поделиться

Журналисты поинтересовались у французского лидера, каким может быть количество развернутых в Украине иностранных бойцов.

По его словам, это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч.