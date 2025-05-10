Стармер объяснил, когда Трамп усилит военную помощь для Украины

По словам британского лидера Кира Стармера, он и президент США Дональд Трамп готовы значительно усилить военную помощь для Украины, если российский диктатор Владимир Путин отвергнет предложение о 30-дневном прекращении огня.
Главные тезисы
- Франция и Германия поддерживают Украину и готовы ввести санкции против России в случае отказа Путина.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о мониторинге остановки огня с участием многих стран.
Союзники Украины готовы действовать решительно
Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно быть полным, безусловным и всеобъемлющим.
На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что будет проводиться мониторинг остановки огня с участием многих стран.
По его словам, в случае отказа диктатора Путина будут введены скоординированные между ЕС и США санкции против РФ.
С заявлением на этот счет также выступил новый канцлер Германии Фридрих Мерц.
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