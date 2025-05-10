Стармер объяснил, когда Трамп усилит военную помощь для Украины

По словам британского лидера Кира Стармера, он и президент США Дональд Трамп готовы значительно усилить военную помощь для Украины, если российский диктатор Владимир Путин отвергнет предложение о 30-дневном прекращении огня.

Союзники Украины готовы действовать решительно

Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно быть полным, безусловным и всеобъемлющим.

Мы все согласны: войну нужно завершить достойным миром. И работаем вместе, чтобы обеспечить безопасность — надолго и надежно. Спасибо за поддержку! — заявил Владимир Зеленский Поделиться

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что будет проводиться мониторинг остановки огня с участием многих стран.

По его словам, в случае отказа диктатора Путина будут введены скоординированные между ЕС и США санкции против РФ.

С заявлением на этот счет также выступил новый канцлер Германии Фридрих Мерц.