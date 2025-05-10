Стармер пояснив, коли Трамп посилить військову допомогу для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Стармер пояснив, коли Трамп посилить військову допомогу для України

Володимир Зеленський
Союзники України готові діяти рішуче

За словами британського лідера Кіра Стармера, він та президент США Дональд Трамп готові значно посилити військову допомогу для України, якщо російський диктатор Володимир Путін відкине пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.

Головні тези:

  • Франція та Німеччина підтримують Україну та готові ввести санкції проти Росії у разі відмови Путіна.
  • Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про моніторинг зупинки вогню з участю багатьох країн.

Союзники України готові діяти рішуче

Володимир Зеленський наголосив, що припинення вогню має бути повним, безумовним та всеосяжним.

Ми всі згодні: війну треба завершити достойним миром. І працюємо разом, щоб гарантувати безпеку — надовго й надійно. Дякуємо за підтримку!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що буде проводитись моніторинг зупинки вогню за участі багатьох країн.

За його словами, в разі відмови диктатора Путіна будуть запроваджені скоординовані між ЄС та США санкції проти РФ.

З заявою з цього приводу також виступив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Німеччина продовжуватиме фінансово підтримувати вас. Ми хочемо далі допомагати Україні у переговорних процесах щодо досягнення припинення вогню, миру — це власне два боки одної медалі, — заявив німецький лідер.

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