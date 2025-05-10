Стармер пояснив, коли Трамп посилить військову допомогу для України

За словами британського лідера Кіра Стармера, він та президент США Дональд Трамп готові значно посилити військову допомогу для України, якщо російський диктатор Володимир Путін відкине пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.

Союзники України готові діяти рішуче

Володимир Зеленський наголосив, що припинення вогню має бути повним, безумовним та всеосяжним.

Ми всі згодні: війну треба завершити достойним миром. І працюємо разом, щоб гарантувати безпеку — надовго й надійно. Дякуємо за підтримку! Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що буде проводитись моніторинг зупинки вогню за участі багатьох країн.

За його словами, в разі відмови диктатора Путіна будуть запроваджені скоординовані між ЄС та США санкції проти РФ.

З заявою з цього приводу також виступив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.