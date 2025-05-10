Великобритания предоставит Украине новейшую версию системы ПВО Raven

В ближайшие недели Британия отправит на передовую в Украину новейшую версию системы ПВО Raven вместе с партией дешевых муляжей, включая фальшивые ракеты с тепловыми излучателями, которые будут выглядеть как настоящие.

Украина получит новую ПВО Raven от Британии

По словам полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда, ранние поставки системы Raven использовались для защиты президентского дворца Владимира Зеленского.

Отмечается, что ракеты Asraam, отправленные в Украину, были признаны непригодными для боевого применения в Великобритании из-за строгих норм по срокам хранения.

И вместо того, чтобы просто использовать их для испытательных пусков, британские военные предложили идею интеграции этих ракет в наземную систему ПВО, которую Украина сможет применять в боевых условиях, рассказал Тодд.

Сегодня в Украине было произведено около 400 запусков этой системы. Эффективность против иранских дронов Shahed и крылатых ракет оценивают в 70%, что делает Raven одной из самых результативных систем ПВО на вооружении Украины. Ракеты можно запускать дистанционно — с помощью пульта. Поделиться

По данным издания, подробности об этой системе до настоящего времени оставались в секрете.