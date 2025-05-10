Великобритания предоставит Украине новейшую версию системы ПВО Raven

В ближайшие недели Британия отправит на передовую в Украину новейшую версию системы ПВО Raven вместе с партией дешевых муляжей, включая фальшивые ракеты с тепловыми излучателями, которые будут выглядеть как настоящие.
Главные тезисы
- Великобритания предоставит Украине новую версию системы ПВО Raven с дешевыми муляжами ракет для борьбы с дронами и крылатыми ракетами.
- Система Raven известна своей эффективностью — около 70% успешных перехватов иранских дронов и ракет.
Украина получит новую ПВО Raven от Британии
По словам полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда, ранние поставки системы Raven использовались для защиты президентского дворца Владимира Зеленского.
Отмечается, что ракеты Asraam, отправленные в Украину, были признаны непригодными для боевого применения в Великобритании из-за строгих норм по срокам хранения.
И вместо того, чтобы просто использовать их для испытательных пусков, британские военные предложили идею интеграции этих ракет в наземную систему ПВО, которую Украина сможет применять в боевых условиях, рассказал Тодд.
По данным издания, подробности об этой системе до настоящего времени оставались в секрете.
Известно, что Raven использует устаревшие усовершенствованные ракеты воздух-воздух малой дальности (Asraam), а также старые комплектующие от самолетов Hawk, Jaguar и Tornado для создания наземной системы противовоздушной обороны, установленной на транспортных средствах Supacat.
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