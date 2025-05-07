Силы ПВО уничтожили над Украиной российскую баллистику и 81 дрон

Воздушные силы ВСУ смогли сбить 2 баллистические российские ракеты и в общей сложности обезвредить 145 беспилотников противника. Последняя массированная атака врага продолжалась не только ночью, но и большую часть дня.
Главные тезисы
- В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Житомирщина, Донетчина и Запорожье.
- Российские дроны и ракеты сбивали на востоке, севере, юге и в центре Украины.
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
Новая вражеская атака началась еще в 20:30 6 мая и продолжалась до 13:30 7 мая.
На этот раз Россия осуществляла нападение 5 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 с направлений Курск, Таганрог, Брянск.
Более того, противник прибег к нескольким волнам атак 187 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
64 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удары врага попали Киевщина, Сумщина, Житомирщина, а также Донецкая и Запорожская области.
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