Силы ПВО уничтожили над Украиной российскую баллистику и 81 дрон

Воздушные силы ВСУ смогли сбить 2 баллистические российские ракеты и в общей сложности обезвредить 145 беспилотников противника. Последняя массированная атака врага продолжалась не только ночью, но и большую часть дня.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

Новая вражеская атака началась еще в 20:30 6 мая и продолжалась до 13:30 7 мая.

На этот раз Россия осуществляла нападение 5 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 с направлений Курск, Таганрог, Брянск.

Более того, противник прибег к нескольким волнам атак 187 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 14:30 подтверждено сбитие двух баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 81 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Поделиться

64 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).