Сили ППО знищили над Україною російську балістику та 81 дрон

Повітряні сили ЗСУ змогли збити 2 балістичні російські ракети та загалом знешкодити 145 безпілотників противника. Остання масована атака ворога тривала не лише вночі, а й більшу частину дня.
Головні тези:
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.
- Російські дрони та ракети збивали на сході, півночі, півдні та в центрі України.
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
Нова ворожа атака розпочалася ще о 20:30 6 травня та тривала до 13:30 7 травня.
Цього разу Росія здійснювала напад 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із напрямків Курськ, Таганрог, Брянськ.
Ба більше, противник вдався до кількох хвиль атак 187-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
64 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удари ворога потрапили Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.
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