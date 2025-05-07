Сили ППО знищили над Україною російську балістику та 81 дрон

Повітряні сили ЗСУ змогли збити 2 балістичні російські ракети та загалом знешкодити 145 безпілотників противника. Остання масована атака ворога тривала не лише вночі, а й більшу частину дня.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Нова ворожа атака розпочалася ще о 20:30 6 травня та тривала до 13:30 7 травня.

Цього разу Росія здійснювала напад 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із напрямків Курськ, Таганрог, Брянськ.

Ба більше, противник вдався до кількох хвиль атак 187-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 14.30 підтверджено збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Поширити

64 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).