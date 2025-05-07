Сили ППО знищили над Україною російську балістику та 81 дрон
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили над Україною російську балістику та 81 дрон

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Повітряні сили ЗСУ змогли збити 2 балістичні російські ракети та загалом знешкодити 145 безпілотників противника. Остання масована атака ворога тривала не лише вночі, а й більшу частину дня.

Головні тези:

  • Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.
  • Російські дрони та ракети збивали на сході, півночі, півдні та в центрі України.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Нова ворожа атака розпочалася ще о 20:30 6 травня та тривала до 13:30 7 травня.

Цього разу Росія здійснювала напад 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із напрямків Курськ, Таганрог, Брянськ.

Ба більше, противник вдався до кількох хвиль атак 187-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 14.30 підтверджено збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

64 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удари ворога потрапили Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.

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