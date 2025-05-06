Воздушное сражение с армией РФ — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушное сражение с армией РФ — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 5-6 мая - что известно
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В течение ночи 5-6 мая Воздушные силы ВСУ смогли уничтожить 54 российских ударных дрона, атаковавших мирные украинские города и села. Более того, еще 70 вражеских БПЛА были успешно обезврежены и не долетели до целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на востоке, севере, юге и в центре страны.
  • В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесщина и Днепропетровщина.

Атака РФ на Украину 5-6 мая — что известно

Новое воздушное нападение противник осуществлял 136 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Приморск — ТОТ Запорожской обл.

В этот раз вражеские цели уничтожали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 54 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что 70 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Что важно понимать, один российский дрон до сих пор находится в воздухе — боевая работа продолжается.

Под новые удары врага попали Харьковщина, Одесщина и Днепропетровщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

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